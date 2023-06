Un appareil ramène des cœurs qui ont cessé de battre pour les utiliser pour des greffes

Appelé Organ Care System Heart, il s’agit d’un système de perfusion extracorporelle qui a été testé avec succès dans une étude clinique qui a comparé l’efficacité et la sécurité par rapport aux greffes avec des cœurs obtenus de donneurs après la mort cérébrale.

Un dispositif innovant pour redonner vie aux cœurs arrêtés de battre ouvre de nouvelles perspectives aux cardiaques en attente d’un nouvel organe. Appelé Organ Care System Heart, il s’agit d’un système de perfusion extracorporelle qui consiste à accrocher l’organe à une machine qui pompe le sang et les nutriments à travers ses tissus après la mort circulatoire du donneur. Dans une nouvelle étude dans laquelle il a été testé, le système a démontré l’efficacité et l’innocuité des greffes réalisées avec cette technique qui, si elle était largement appliquée, pourrait augmenter de 30 % le bassin de cœur du donneur.

En effet, la plupart des cœurs actuellement greffés proviennent de donneurs en état de mort cérébrale, c’est-à-dire de donneurs décédés d’une perte totale d’activité cérébrale et non d’une mort circulatoire, dans laquelle le cœur s’arrête. En d’autres termes, un patient en état de mort cérébrale peut être déclaré mort avant que son cœur ne s’arrête de battre, permettant aux médecins de récupérer le cœur alors qu’il est encore perfusé et donc pas encore endommagé par le manque d’oxygène. Au contraire, dans le don après mort circulatoire (DCD), le cœur recommence à battre grâce à l’utilisation du nouveau dispositif, qui permet de réanimer l’organe et donc d’être évalué pour la transplantation.

Les résultats de l’essai, qui viennent d’être publiés dans le New England Journal of Medicine, montrent que les taux de survie à six mois après une greffe avec un cœur ressuscité suite à un décès circulatoire du donneur ne sont pas inférieurs à ceux après des greffes standard avec des cœurs qui avaient été préservés avec l’utilisation de chambre froide après la mort cérébrale du donneur.

Notamment, six mois après la chirurgie, les patients transplantés cardiaques – 86 donnés après la mort cérébrale et 80 après la mort circulatoire – avaient des taux de survie de 90 % et 94 %, respectivement, ce qui suggère que le don après la mort circulatoire est une approche tout aussi viable pour les transplantations cardiaques. Dans l’ensemble, le taux d’événements indésirables graves était très faible et similaire dans les deux groupes, évalué à 30 jours après l’opération.

« Honnêtement, si nous pouvions claquer des doigts et l’utiliser plus largement, je pense que faire un don après la mort circulatoire pourrait augmenter considérablement le nombre de donneurs de cœur », a déclaré le Dr Jacob Schroder, chirurgien transplantologue à la Duke University School of Medicines qui a dirigé le étude – . Cela devrait vraiment être une norme de soins. »

