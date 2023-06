Une PS5 Pro sans concurrence ? Microsoft ne voit pas la nécessité d’une nouvelle Xbox

La génération actuelle de consoles a commencé il y a près de trois ans en 2020. Dans la génération précédente, Sony et Microsoft ont introduit des modèles de milieu de génération avec une puissance accrue. Comme la PS4 Pro et la Xbox One X, pour accompagner l’arrivée des téléviseurs 4K. Cependant, il n’y a actuellement aucune rumeur concernant une éventuelle mise à niveau de mi-génération pour la Xbox Series X. Comme la Xbox Series X2, la Xbox Series XX ou la Xbox Series X Pro.

Xbox Boss Phil Spencer: Pas de plans pour une nouvelle Xbox de mi-génération

Dans une interview accordée à Bloomberg, le patron de Xbox, Phil Spencer, a déclaré que Microsoft ne voit pas la nécessité d’un renouvellement de mi-génération et ne se sent pas « obligé » de proposer une mise à niveau vers la Xbox Series X. Selon lui, les retours des joueurs sont actuellement satisfaisants, et ils sont satisfaits du hardware qu’ils proposent. Microsoft a publié une nouvelle version de la Xbox Series S avec 1 To de stockage en réponse aux tests concernant la capacité de stockage de la console.

On peut s’interroger sur la nécessité de ces nouvelles consoles, d’autant plus que les téléviseurs 8K ne sont pas encore largement adoptés. Il est donc difficile d’identifier un besoin qui rendrait ces machines indispensables. Hormis le principe d’avoir une console plus puissante sur le marché.

Microsoft et Sony occupent des positions différentes dans cette génération. Xbox a déjà commercialisé deux modèles de console différents depuis le début de la génération. Y compris la Xbox Series S moins puissante à un prix inférieur. Si Microsoft lançait une console plus puissante, cela obligerait les développeurs à créer trois versions différentes d’un jeu pour son écosystème. Ce n’est peut-être pas idéal en raison du nombre actuel de consoles vendues.

Il semble que nous ne verrons pas de Xbox plus puissante avant la prochaine génération, qui devrait être lancée en 2026 au plus tôt. Par conséquent, si une PS5 Pro devait être lancée, elle serait seule sur le marché. Il reste à voir si Sony jugera nécessaire une mise à niveau de mi-génération et introduira une console plus puissante pour concurrencer la Xbox Series X.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine