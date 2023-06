Instagram et Facebook bouleversent les étapes pour supprimer le compte

Meta, la société américaine qui possède des réseaux sociaux populaires comme Facebook et Instagram, a migré vers un nouveau centre de compte qui permet aux utilisateurs de gérer la configuration de tous leurs comptes. Cela indique que si vous souhaitez supprimer votre compte Instagram, temporairement ou définitivement, vous devrez utiliser cet outil au lieu du site Web ou de l’application officielle.

Bien que le nouvel outil ait changé la façon dont nous accédons aux paramètres de compte, il peut être un peu plus lourd à utiliser qu’auparavant. Cependant, nous sommes là pour vous guider tout au long du processus afin de le rendre aussi simple que possible.

Comment supprimer ou désactiver votre compte Instagram à l’aide du centre de compte de Meta

Pour commencer, vous devrez accéder au Centre de compte en suivant ce lien et en vous connectant avec votre compte Meta (tel que Facebook ou Instagram). À partir de là, suivez ces étapes :

Tapez sur « Détails personnels », puis sur « Propriété et contrôle du compte ».

Cliquez sur « Désactivation ou suppression ».

Sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer dans la liste des comptes liés.

Choisissez soit de désactiver le compte (ce qui vous permet de le réactiver ultérieurement) soit de procéder à une suppression définitive. Cliquez sur « Continuer ».

Entrez votre mot de passe pour confirmer la suppression.

Et c’est tout! Meta se chargera de supprimer ou de désactiver votre compte, effaçant votre présence du réseau social. Cependant, il est important d’être prudent et de déterminer si vous souhaitez réutiliser le compte à l’avenir. Si vous n’êtes pas sûr, la désactivation est une option plus sûre car la suppression est permanente et irréversible.

Bien que le nouveau centre de compte puisse prendre un certain temps pour s’y habituer, c’est le seul moyen de gérer les paramètres de vos comptes de réseaux sociaux appartenant à Meta. En suivant ces étapes, vous pouvez facilement supprimer ou désactiver votre compte Instagram.

Que pensez-vous de ce mouvement de Meta ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine