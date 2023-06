Le 13 juin, Vénus « embrasse » l’amas d’étoiles de la crèche : comment les reconnaître et les voir dans le ciel

Le 13 juin, la « Planète de l’Amour » Vénus et l’amas d’étoiles ouvert de la Crèche (M44) se rencontreront à l’Ouest, au cœur de la constellation du Cancer. Comment les reconnaître à l’oeil nu.

L’amas d’étoiles ouvert de la Crib. Crédit : Fried Lauterbach/Wikipédia

Le mardi 13 juin au soir, nous pourrons admirer dans le ciel une magnifique conjonction astrale entre Vénus et l’amas d’étoiles ouvert de la crèche (M44). Généralement, ces événements astronomiques impliquent les planètes du système solaire et la Lune, mais parfois des rencontres très spectaculaires se produisent également avec des objets du ciel profond, tels que des nébuleuses, des amas d’étoiles et des galaxies. L’amas de la Nativité est l’un des plus fréquents, grâce à sa position privilégiée à proximité du plan de l’écliptique, c’est-à-dire de la trajectoire apparente empruntée par le Soleil dans la sphère céleste. Ce n’est pas un hasard si M44 – du nom du Catalogue de Charles Messier, le premier de l’histoire à ne pas concerner les astres – a été le protagoniste d’un autre duo céleste début juin, pour l’occasion avec la « Planète Rouge » Mars . Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer l’émission de demain soir.

La rencontre entre Mars et M44 le 1er juin. 1 crédit

La conjonction astrale entre la « Planète de l’Amour » Vénus et l’amas d’étoiles de la Nativité sera visible le soir, lorsque le ciel deviendra suffisamment sombre pour que les étoiles faibles de M44 émergent. Vénus fera son apparition au firmament à partir de la fin d’après-midi (vers 19h00), étant le troisième objet le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune. Sa luminosité est si intense qu’elle apparaît comme un petit projecteur suspendu dans le ciel : impossible de la confondre avec d’autres objets. Il faudra plutôt attendre au moins 2/3 heures avant que les étoiles les plus brillantes de l’amas d’étoiles n’apparaissent, caractérisées par une magnitude – luminosité apparente – comprise entre 6 et 7 (c’est une valeur située juste à la limite d’observabilité pour le œil humain). Pour cette raison, bien que l’amas puisse être visible à l’œil nu sous la forme d’une faible nébulosité élargie, un ciel très sombre (sans pollution lumineuse) et un petit instrument optique sont nécessaires pour profiter pleinement du spectacle. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des jumelles ordinaires, un petit télescope pour les enfants ou peut-être un appareil photo avec un objectif décent.

Pour observer la conjonction, nous devrons diriger notre regard vers l’Ouest, au cœur de la constellation du Cancer, où M44 et Vénus seront fixés. La planète très brillante sera légèrement décalée vers la droite et vers le haut du groupe d’étoiles. « La scène de la Nativité, visible à l’œil nu sous un ciel sombre, fait partie des amas d’étoiles ouverts les plus proches de nous et a été l’un des premiers objets célestes observés par Galilée avec son télescope. Il a reconnu une quarantaine d’étoiles, alors qu’aujourd’hui on sait que l’amas en contient environ un millier », a déclaré l’astrophysicien Gianluca Masi, conservateur du Planétarium de Nice et directeur scientifique du Virtual Telescope Project (VTP). M44 est à 600 années-lumière de nous, tandis que la planète, comme l’a indiqué le Dr Masi, sera à 94 millions de kilomètres au moment de la conjonction. La rencontre n’est donc qu’apparente et un jeu de perspectives pour nous, observateurs privilégiés à la surface de la Terre.

1 crédit

La conjonction astrale se poursuivra jusqu’à peu avant minuit (heure de Nice), lorsque les deux objets disparaîtront au-delà de l’horizon nord-ouest. Nous vous rappelons que le Soleil en France le 13 juin se couchera à l’Ouest entre 20h20 et 21h20 (environ), en fonction de la situation géographique ; nous vous conseillons de ne pointer votre regard vers Vénus qu’après le coucher de l’étoile ou en tout cas de faire très attention à ne pas regarder le Soleil qui ne sera pas trop éloigné de la planète. Sans les protections appropriées, telles que les lunettes anti-éclipse et les crèmes solaires, vous risquez en effet des dommages permanents à votre vue, y compris la cécité. Pour ceux qui ne peuvent pas observer le phénomène en direct, le projet de télescope virtuel diffusera un flux en direct à partir de 22h00, heure française, sur son portail officiel.

