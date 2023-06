Samsung Galaxy Tab S9 Ultra passe par Geekbench avec des caractéristiques puissantes

Samsung se prépare à introduire un nouvel ensemble de tablettes puissantes dans la série Samsung Galaxy Tab S9. Aujourd’hui, le Samsung Galaxy Tab S9 Ultra a passé la référence Geekbench en obtenant des résultats élevés. Pour ceux qui ne le savent pas, l’ardoise est passée par Geekbench auparavant, mais maintenant elle obtient un score plus élevé sur la dernière version Geekbench 6.1. Peut-être que les résultats ne sont pas vraiment comparables mais ont été affectés par les changements de plateforme. Quoi qu’il en soit, ils sont assez bons pour nous montrer la puissance de cette tablette et servent également de preuve que Samsung s’apprête à lancer la nouvelle tablette.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra passe par Geekbench

Selon GSMArena, le Samsung Galaxy Tab S9 Ultra apporterait le chipset Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. Il possède un cœur Prime Cortex-X3 cadencé à 3,36 GHz, 4 x ARM Cortex-A715 à 2,8 GHz et trois ARM Cortex-A510 à 2,02 GHz.

Fait intéressant, le nouveau benchmark révèle la déclinaison avec 12 Go de RAM. Le premier était le modèle « de base » avec « seulement » 8 Go de RAM. Celui-ci est probablement fourni avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Nous en attendons également un autre avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Pour en revenir au modèle actuel avec 12 Go de RAM, il apparaît sur Geekbench avec le numéro de modèle SM-X910. Le précédent avait un numéro de modèle SM-X910. Il est bon de voir le modèle commencer avec 8 Go et monter jusqu’à 16 Go de RAM. Après tout, un appareil de ce type sera généralement destiné à être productif. Plus il y a de RAM, plus de tâches peuvent être effectuées en même temps sans redémarrage soudain de l’application.

Le Samsung Galaxy Tab S9 Ultra a vu certaines de ses caractéristiques divulguées avant le lancement. L’Ultra sera le plus puissant des trois nouveaux modèles Tab S9 et sera également le plus grand. Il apportera un énorme écran AMOLED de 14,6 pouces semblable à un ordinateur portable avec 2 960 x 1 848 pixels. Il aura une petite encoche pour loger deux caméras frontales. Les modèles Ultra seraient fournis avec une batterie de 11 200 mAh avec une charge rapide de 45 W – qui est la norme la plus rapide de Samsung. La conception de l’appareil est également apparue dans quelques rendus le mois dernier.

La série Galaxy Tab S9 sera lancée dans quelques semaines

La série Samsung Galaxy Tab S9 arrivera à l’événement Galaxy Unpacked à Séoul la dernière semaine de juillet. Lors de l’événement, la marque présentera également les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5. Nous verrons également le lancement de la série Samsung Galaxy Watch6.

