L’IA pollue Internet, alors un écrivain a acheté un ensemble d’encyclopédies physiques à la place

Vue d’ensemble : l’autoroute de l’information semble être l’endroit idéal pour en savoir plus sur pratiquement tout et, au cours des dernières décennies, cela a été une évaluation précise. Ces dernières années, cependant, les eaux se sont embrouillées avec la désinformation, l’ignorance et la pure incompétence. Qu’est-ce qu’un enquêteur doit faire à l’ère d’Internet ? Prendre du recul, apparemment.

Le journaliste d’Ars Technica, Benj Edwards, a récemment appris que World Book imprime toujours des éditions annuelles de son encyclopédie de référence générale. Intrigué, Edwards a acheté un ensemble sur Amazon et ne regrette rien.

Les avantages et les inconvénients de posséder un ensemble d’encyclopédies en 2023 sont nombreux. Avec les encyclopédies physiques, les données sont essentiellement gravées dans le marbre, ce qui indique qu’elles ne peuvent pas être modifiées furtivement après leur publication et ne sont pas sensibles aux périls numériques tels que la pourriture des liens, le piratage ou la falsification par l’intelligence artificielle.

Cette permanence va également à son encontre, car les livres ne peuvent pas être mis à jour avec les dernières recherches, découvertes et événements. Pour cela, vous devrez vous procurer l’édition de l’année prochaine. Ils sont également sensibles aux erreurs humaines, comme les problèmes d’impression. Une erreur de liaison dans les 60 premières pages du volume « G » appartenant à Edwards contient des pages du volume « U ». World Book est conscient du problème et a proposé de remplacer gratuitement le volume défectueux.

Les données numériques sont infiniment plus accessibles, portables et flexibles à presque tous les égards, tant que vous disposez d’une connexion à Internet et d’un appareil qui peut y accéder. L’ensemble World Book Encyclopedia 2023 est volumineux, lourd et n’est accessible que sur place.

Les encyclopédies physiques évoqueront sans doute aussi la nostalgie des utilisateurs d’un certain âge. Je ne suis sûrement pas le seul à me souvenir d’avoir attendu la dernière minute pour entrer dans les livres pour rédiger ce communiqué dû le lendemain.

Tom Evans, directeur principal du développement de contenu et de produits chez World Book, a déclaré à Ars que ses ensembles d’encyclopédies physiques existent toujours car il y a toujours une demande pour eux. L’exécutif a déclaré que les ventes des éditions imprimées se comptent par milliers chaque année et que les bibliothèques scolaires et publiques sont leurs principaux clients. Les familles scolarisées à la maison pourraient également faire bon usage des encyclopédies imprimées, tout comme les personnes qui n’ont pas accès à Internet ou qui préfèrent vivre une vie plus simple.

« World Book a une clientèle fidèle de bibliothécaires qui comprennent l’importance d’une encyclopédie de référence générale sous forme imprimée, accessible à tous », a déclaré Evans.

World Book 2023 se compose de plus de 14 000 pages d’informations réparties en 22 volumes, avec 17 000 articles et plus de 25 000 images, diagrammes, illustrations et cartes.

En ce qui concerne les prix, eh bien … ce n’est pas bon marché à 1 199 $ sur Amazon. Pour ce prix, vous pourriez acheter un bel ordinateur et avoir de l’argent pour payer le service Internet pendant un certain temps. Là encore, un ensemble papier ne commande pas de frais d’accès continus ou ne demande pas de don, ne récoltera pas vos habitudes de navigation, ne peut pas attraper un virus ou un logiciel malveillant et n’essaiera pas de vous vendre quelque chose toutes les cinq secondes.

