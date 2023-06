Un acide aminé peut être le secret d’une vie plus longue

C’est ce que suggèrent les résultats d’une nouvelle recherche récemment publiée dans Science qui a montré que la taurine est associée à des effets bénéfiques sur la santé générale et la longévité de diverses espèces animales, y compris les humains.

Nommé d’après la bile de taureau dont il a été isolé pour la première fois, l’acide aminé taurine pourrait être l’élixir d’une vie plus longue et plus saine. C’est ce que suggèrent les résultats d’une nouvelle recherche qui vient d’être publiée dans Science, d’où ressortent les bienfaits sur la santé générale et la longévité qui peuvent découler de la consommation de cette substance. L’analyse, coordonnée par des scientifiques de l’Université de Columbia à New York, a d’abord examiné si la carence en taurine est un moteur du processus de vieillissement, puis a évalué les effets de son intégration dans différentes espèces animales.

Dans une première expérience menée sur des modèles de souris, les chercheurs ont découvert que la taurine avait le potentiel d’augmenter l’espérance de vie de 12 % chez les souris femelles et de 10 % chez les mâles. Cela indique trois à quatre mois de vie supplémentaires, ce qui équivaut à environ sept à huit années humaines. Pour découvrir ensuite comment la taurine a un impact sur la santé, les chercheurs ont évalué les effets de la supplémentation sur divers paramètres de santé, documentant ses avantages chez différentes espèces. « Non seulement nous avons constaté que les animaux vivaient plus longtemps, mais nous avons également constaté qu’ils avaient une vie plus saine », a déclaré l’auteur correspondant de l’étude, le Dr Vijay Yadav, professeur adjoint de génétique et de développement au Vagelos College of Physicians and Surgeons of Columbia University.

Les taux sanguins diminuent avec l’âge (en haut à gauche). Une inversion de ce déclin grâce à la supplémentation en taurine a augmenté la durée de vie saine des souris et des vers, mais pas des levures (en bas à gauche et en haut au centre). La supplémentation en taurine a affecté plusieurs caractéristiques du vieillissement (milieu). Chez l’homme, des concentrations plus faibles de taurine ont été associées à davantage de maladies (en haut à droite). Un essai humain randomisé pour évaluer les effets anti-âge de la taurine est justifié (en bas à droite) / Crédit : P. Singh et al. Sciences 2023

Dans des expériences sur des souris, les experts ont observé qu’à l’âge de 2 ans (60 ans humains), les animaux ayant reçu une supplémentation en taurine étaient en meilleure santé que ceux non traités. Plus précisément, la taurine était associée à la suppression du gain de poids lié à l’âge chez les souris femelles, à une augmentation de la dépense énergétique, à une augmentation de la masse osseuse et à une amélioration de l’endurance et de la force musculaires. Mais aussi une diminution des comportements dépressifs et anxieux, un renforcement du système immunitaire et une baisse de la résistance à l’insuline.

Au niveau cellulaire, les chercheurs ont observé que la supplémentation en taurine entraînait une amélioration de nombreuses fonctions qui diminuent habituellement avec l’âge, par exemple en réduisant le nombre de cellules dites « zombies », de vieilles cellules qui devraient mourir mais au contraire s’attarder et se libérer. produits dangereux.

La supplémentation a également augmenté le nombre de cellules souches présentes dans certains tissus (ce qui peut aider les tissus à guérir après une blessure), amélioré les performances mitochondriales, réduit les dommages à l’ADN et amélioré la capacité des cellules à détecter les nutriments. Des effets similaires ont également été observés chez des singes rhésus d’âge moyen ayant reçu des suppléments quotidiens de taurine pendant six mois. La taurine a empêché la prise de poids, réduit la glycémie à jeun et les marqueurs de lésions hépatiques, augmenté la densité osseuse et amélioré la santé du système immunitaire.

Cependant, pour pouvoir affirmer que la taurine peut améliorer la santé et augmenter la longévité chez l’homme, d’autres études seront nécessaires. Mais deux autres expériences, dans lesquelles il a examiné la relation entre les niveaux de taurine et environ 50 paramètres de santé chez 12 000 adultes européens âgés de 60 ans et plus, semblent suggérer son potentiel. Dans l’ensemble, les personnes ayant des niveaux de taurine plus élevés étaient en meilleure santé, avec moins de cas de diabète de type 2, des niveaux d’obésité plus faibles, une hypertension artérielle réduite et des niveaux d’inflammation plus faibles. La deuxième étude a également révélé que les niveaux de taurine augmentent de manière significative en réponse à l’exercice, ce qui suggère que certains avantages pour la santé de l’exercice pourraient résulter d’une augmentation de la taurine.

À l’heure actuelle, ce sont des associations et n’établissent pas de lien de causalité, mais elles sont cohérentes avec la possibilité qu’une carence en taurine contribue au vieillissement humain, a déclaré le Dr Yadav. Seul un essai clinique randomisé déterminera si la taurine présente réellement des avantages pour la santé humaine. »

