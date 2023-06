Les premiers benchmarks suggèrent que Apple M2 Ultra pourrait être plus lent que Core i9-13900KS, RTX 4080

Qu’est-ce qui vient de se passer? Plusieurs scores de référence divulgués du GPU de l’Apple M2 Ultra semblent suggérer qu’il pourrait être plus lent que certaines cartes graphiques autonomes, comme la NVIDIA RTX 4080. Les résultats de référence suggèrent également que le composant CPU du SoC pourrait être plus lent que la génération actuelle processeurs de bureau d’Intel et d’AMD.

En commençant par les scores du processeur, le M2 Ultra a marqué 2 809 points dans le benchmark Geekbench 6 monocœur et 21 531 points dans les tests multicœurs. C’est inférieur aux 3 083 et 21 665 points accumulés par l’Intel Core i9-13900KS, ainsi qu’aux 2 875 et 19 342 points marqués par le Ryzen 9 7950X d’AMD. Notez que ces repères synthétiques ne nous donnent pas nécessairement une image complète, mais ils indiquent que le M2 Ultra n’est peut-être pas le démon de la vitesse qu’Apple voudrait nous faire croire.

Côté GPU, le score de 220 000+ du M2 Ultra dans le benchmark Geekbench 6 Compute (Metal API) est légèrement supérieur aux 208 340 points (OpenCL) marqués par le RTX 4070 Ti, mais il reste inférieur au score de 245 706 du RTX 4080. En comparaison, le GPU du M1 Ultra ne pouvait atteindre qu’environ 155 000, ce qui indique que la nouvelle puce est une amélioration significative par communiqué à son prédécesseur en termes de performances graphiques (h/t Tom’s Hardware).

Si vous recherchez une comparaison directe Geekbench 6 OpenCL, le score OpenCL du M2 Ultra d’environ 155 000 est nettement inférieur à celui des cartes NVIDIA de la génération actuelle et quelque peu similaire à celui de l’AMD Radeon RX 6800 XT. Cela dit, il convient une fois de plus de mentionner que les benchmarks synthétiques n’indiquent pas toujours des performances réelles, alors prenez-les avec des pincettes.

Dans GFXBench 5.0, le M2 Ultra a réussi à atteindre 331,5 ips dans les tests hors écran de haut niveau 4K Aztec Ruins, ce qui suggérerait que les graphismes de la nouvelle puce sont environ 55% plus rapides que ceux de son prédécesseur. Cependant, GFXBench n’est pas le meilleur outil pour comparer les GPU de bureau haut de gamme, donc les résultats ne signifient pas nécessairement que le M2 Ultra serait beaucoup plus rapide que son prédécesseur dans les jeux et autres applications graphiques.

Pour les personnes qui s’interrogent sur l’Apple M2 Ultra, il s’agit du dernier silicium de bureau phare d’Apple qui est expédié avec 24 cœurs de processeur (performances 16x et efficacité 8x), jusqu’à 76 cœurs GPU, un nouveau moteur neuronal à 32 cœurs et prenant en charge jusqu’à 192 Go de mémoire unifiée à une bande passante de 800 Go/s. La puce alimentera les nouveaux ordinateurs de bureau Mac Studio et Mac Pro d’Apple qui ont été annoncés lors de l’événement WWDC plus tôt ce mois-ci.

