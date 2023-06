La société de maison intelligente Eve rachetée par le géant de l’automatisation multimilliardaire ABB

La société de maison intelligente Eve Systems – l’un des leaders des appareils compatibles HomeKit et désormais compatibles Matter – a été rachetée par le géant de l’automatisation et de l’électrification ABB.

Eve rejoindra, avec effet immédiat, la division Building and Home Automation Solutions d’ABB. Les deux parties espèrent naturellement que le partenariat sera une bonne nouvelle, mais certains suivront les événements avec une certaine nervosité…

Entreprise de maison intelligente Eve Systems

Eve a commencé sa vie sous le nom d’Elgato Systems, une petite startup basée en Allemagne, et s’est fait un nom en tant que fabricant de technologie de maison intelligente fiable, abordable et bien pensée.

En 2014, Eve n’était qu’un nom de marque pour un système de surveillance à domicile qui fournissait des alertes pour des éléments tels que la température et la consommation d’eau. La marque a ensuite été adoptée pour d’autres produits de maison intelligente, et lorsqu’Elgato a vendu sa division de jeux à Corsair, la société restante s’est rebaptisée Eve Systems.

Le géant de l’automatisation et de l’électrification ABB

ABB est une grande entreprise multinationale avec ses doigts dans de nombreuses tartes. Il s’agit ici de la division Building and Home Automation Solutions, qui travaille principalement sur des produits haut de gamme pour l’immobilier commercial – bureaux et hôtels.

En conséquence, le discours de l’entreprise est axé sur les économies de coûts plutôt que sur le gadget.

Une utilisation plus efficace et efficiente de l’énergie peut permettre d’économiser de l’argent et de rembourser rapidement les dépenses technologiques initiales. Le CVC et l’éclairage à eux seuls peuvent représenter environ 50 % de la consommation d’énergie dans un bâtiment commercial moyen. En incorporant une automatisation intelligente, les responsables peuvent constater une réduction des coûts énergétiques de 30 à 50 %.

Cependant, la société a également ciblé les consommateurs à plus petite échelle.

Avec des solutions innovantes et intégrées sous un même toit, nous voulons rendre les bâtiments intelligents et façonner l’avenir. Grâce à une technologie économe en énergie et tournée vers l’avenir, nous voulons faire en sorte que les gens se sentent chez eux dans les bâtiments, aient un sentiment de sécurité maximal et puissent travailler de manière durablement productive. De la maison familiale moderne à l’hôtel de luxe exclusif.

L’acquisition

Du point de vue d’ABB, l’achat d’Eve l’introduit dans le secteur de la consommation de masse (ish) et lui permet d’embarquer Matter and Thread, plutôt que des protocoles propriétaires.

La transaction fera d’ABB un leader des produits de maison intelligente basés sur Matter and Thread, la nouvelle norme d’interopérabilité et la technologie de connectivité sans fil. L’offre combinée accélérera la livraison par ABB de maisons et de bâtiments sûrs, intelligents et économes en énergie grâce à la gamme complémentaire étendue de produits destinés aux consommateurs d’Eve et adaptés au marché de la rénovation.

Qu’est-ce que cela signifiera pour les consommateurs?

Si tout fonctionne comme les deux sociétés l’espèrent, alors le poids financier d’ABB lui permettra de développer à la fois sa gamme de produits et d’atteindre un rythme beaucoup plus rapide.

Jerome Gackel, PDG d’Eve, a déclaré : « En nous appuyant sur notre héritage, notre rythme d’innovation et notre marque, nous allons désormais combiner notre passion, notre agilité et notre expérience avec le calibre, la réputation et l’expertise internationaux d’ABB pour continuer à faire grandir Eve en tant que leader mondial. Le voyage pour rendre les bâtiments encore plus intelligents ne fait que commencer, et je suis aussi excité que quiconque de voir son potentiel pleinement réalisé.

Voilà en espérant que ce soit le cas.

L’autre possibilité, bien sûr, est qu’une startup réactive et rapide s’enlise dans la bureaucratie et la lenteur de la prise de décision d’une multinationale monolithique.

ABB pourrait également être plus intéressé par l’intégration de la technologie d’Eve dans des bâtiments entièrement automatisés, plutôt que par l’objectif passé de l’entreprise d’apporter une technologie abordable aux consommateurs pour les combiner à leur guise.

Surveillez cet endroit…

Photo : R Architecture/Unsplash

