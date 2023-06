Les températures de l’océan sont les plus chaudes jamais enregistrées depuis trois mois, selon les scientifiques : « Sans précédent »

Pendant environ 90 jours consécutifs, les températures de la mer et des océans ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Les causes et conséquences possibles d’un phénomène inédit qui inquiète les experts.

En noir, ci-dessus, la courbe de réchauffement anormale en 2023. Crédit : University of Maine

Pendant environ trois mois, la température moyenne à la surface des mers et des océans de la Terre a été constamment supérieure à celle enregistrée au cours des quatre dernières décennies, c’est-à-dire depuis que les scientifiques ont commencé à la mesurer systématiquement au moyen de satellites, de stations météorologiques, de navires de recherche, de bouées et d’autres appareils. C’est un chiffre qui inquiète beaucoup les experts, puisqu’il s’avère bien supérieur à celui révélé par les modèles climatiques, qui affichent déjà des données sombres en raison de l’impact du réchauffement climatique. L’implication d’El Niño, phénomène climatique périodique lié à l’augmentation des températures de surface de l’océan Pacifique avec des effets planétaires, est suspectée, mais à l’heure actuelle il n’y a aucune certitude sur les causes réelles de ce réchauffement extrême, absolument sans précédent.

Les chercheurs eux-mêmes affirment qu’il s’agit d’une grave anomalie. En avril, le professeur Mike Meredith du British Antarctic Survey (BAS) avait déclaré au Guardian que le réchauffement excessif des océans – qui a commencé vers la mi-mars – était un véritable casse-tête et une surprise inquiétante pour les scientifiques. « Cela pourrait être un pic extrême de courte durée, ou cela pourrait être le début de quelque chose de beaucoup plus grave », a déclaré l’océanographe spécialiste des pôles. Mais depuis, 2 mois supplémentaires se sont écoulés et la courbe continue de rester bien au-dessus des moyennes des 42 dernières années. Les données sont rapportées sur le portail « Climate Reanalyzer » développé par les experts du Maine Climate Office – Climate Change Institute de l’Université du Maine et sont basées sur les résultats de l’Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (OISST) du National Oceanic and Administration atmosphérique (NOAA) américaine.

Comme le souligne le graphique principal de la plateforme, que vous pouvez consulter en tête d’article, la courbe de température de surface des mers et océans de la Terre en 2023 est constamment au-dessus de celles sous-jacentes, à partir de mars. Curieusement jusqu’à la mi-mars la moyenne était inférieure à celles de 2016, 2020 et partiellement de 2022 (les années « les plus chaudes » à ce jour, du point de vue des températures de la mer) ; puis elle s’est détachée et a commencé la mystérieuse et inquiétante balade en solo.

En moyenne, la température est supérieure de 0,2°C à celle enregistrée les années les plus chaudes depuis 1981 : pendant environ 90 jours, elle a fluctué entre 20,9°C et 21°C, contre une moyenne de 20,7 et 20,8°C les années précitées. La donnée la plus choquante, cependant, est celle d’il y a 40 ans, lorsque la température moyenne était inférieure d’un bon 1°C. Si 1°C peut sembler peu, en réalité pour seulement quatre décennies, c’est une augmentation monstrueuse, compte tenu de l’énergie nécessaire pour chauffer l’immense masse d’eau que constituent les mers et les océans de toute notre planète. Mais quelles sont les conséquences ?

La température plus élevée des mers et des océans a des effets catastrophiques tant sur les écosystèmes que sur l’ensemble de l’humanité et ses activités. Premièrement, l’eau plus chaude occupe plus de volume, accélérant l’effet de l’élévation du niveau de la mer qui est elle-même catalysée par le changement climatique. Un véritable cercle vicieux s’enclenche, étant donné que, comme on le comprend aisément, il favorise également la fonte des glaces. Moins de glace indique également des océans polaires avec un albédo réduit (la capacité à réfléchir les rayons du soleil), un phénomène qui accumule davantage de chaleur dans l’eau de mer.

Les océans sont aussi plus chauds car ils contribuent à « capter » l’excès de chaleur emprisonné dans l’atmosphère dû aux émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre – sans ce service la température serait plus chaude de 36°C, comme l’explique à Netcost-security.fr le biologiste marin Mariasole Bianco – , mais ce service naturel n’est pas illimité et les scientifiques craignent qu’il ait atteint sa limite. Une eau de mer plus chaude indique également une redistribution des nutriments, des altérations écologiques (telles que les migrations), l’effondrement des stocks de poissons – dont dépendent des centaines de millions de personnes – et bien sûr aussi des phénomènes atmosphériques plus intenses et dévastateurs, tels que les ouragans et les tornades, ainsi que les inondations et les inondations.

Le réchauffement anormal des océans enregistré par les scientifiques bat tous les records de prédiction par les modèles climatiques et les conséquences pourraient être catastrophiques, nous rapprochant toujours plus de l’apocalypse climatique vers laquelle nous plongeons littéralement de nos propres mains.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :