Acer a continué à expédier des produits en Russie malgré la promesse d’arrêter

En bref : Acer a été l’une des nombreuses entreprises à travers le monde à promettre une suspension des ventes en Russie suite à l’invasion de l’Ukraine par ce pays. Cependant, selon un nouveau communiqué, la société basée à Taiwan a expédié au moins 70,4 millions de dollars de hardware informatique en Russie entre le 8 avril 2022 et le 31 mars 2023.

Le 8 avril de l’année dernière, Acer a déclaré qu’en raison des récents développements, la société avait décidé de suspendre ses activités en Russie. Une décision également socket par Dell, Intel, NVIDIA, AMD, HP et de nombreux autres géants de la technologie.

Mais il semble qu’Acer n’ait pas respecté son engagement. Selon les données douanières acquises par Reuters, la filiale à 100% d’Acer enregistrée en Suisse, Acer Sales International SA, a fourni des équipements et des services à la Russie par le biais de divers services de livraison.

Les actions d’Acer n’étaient pas illégales. En expédiant le hardware hors de Suisse, il n’a pas violé les sanctions à l’exportation de Taïwan contre la Russie. Les articles n’étaient pas non plus limités par les sanctions à l’exportation de la Suisse, qui reflètent celles de l’Union européenne.

Acer à Taïwan a déclaré qu’il respectait strictement les lois et réglementations commerciales internationales concernant les exportations vers la Russie. Il a ajouté que la filiale suisse n’avait pas expédié d’ordinateurs portables ou d’ordinateurs de bureau en Russie depuis le 8 avril de l’année dernière, mais qu’elle avait fourni un nombre limité d’écrans et d’accessoires au marché russe pour un usage civil quotidien tout en garantissant le respect des sanctions internationales. La société n’a jamais expliqué pourquoi elle avait expédié ces marchandises en Russie après avoir déclaré qu’elle s’arrêterait en avril dernier.

De plus, une source de Reuters familière avec les détails des expéditions affirme qu’Acer a expédié à la fois des moniteurs et des ordinateurs portables en Russie après avril 2022. Les sanctions de l’UE ont permis l’exportation d’ordinateurs portables et de composants vers la Russie jusqu’au 16 décembre 2022. Il n’y a eu aucune livraison d’Acer nouvellement interdit. produits vers la Russie après cette date.

Acer a ajouté que les importateurs russes auraient pu se procurer certains de ses produits dans d’autres pays.

La Russie était un énorme marché pour Acer avant l’invasion de l’Ukraine. Selon IDC, la société représentait 18,5 % de tous les PC vendus en Russie au cours du quatrième trimestre 2021. À titre de comparaison, HP et Dell représentaient ensemble 20,8 %.

Je suppose que je n’achèterai plus de produits Acer… je ne veux pas traiter avec une entreprise qui traite avec la Russie.

Bien que les actions d’Acer n’aient peut-être pas été contraires à la loi, ce sera un œil au beurre noir pour l’entreprise, certains clients promettant de ne plus acheter ses produits.

Les sanctions contre la Russie l’ont amenée à sécuriser les importations en provenance des pays amis. Il utilise le marché gris chinois pour les importations de puces, bien qu’un communiqué d’octobre ait révélé qu’environ 40 % d’entre elles sont défectueuses, marquant une augmentation de 1 900 % de leur taux d’échec au cours des derniers mois.



