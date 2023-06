Il émerge au soleil après 100 jours sous l’eau : le record du ralentissement du vieillissement

Le test n’est pas seulement un défi extrême, il servira à comprendre comment ralentir le processus de vieillissement. L’exposition à une pression accrue augmente la prolifération des cellules souches et augmente le collagène.

Il y a un appartement de 55 mètres carrés au fond du lagon de Key Largo, en Floride. Il dispose d’une cuisine, d’une salle de bain et d’une fenêtre d’où l’on peut apercevoir les rayons du soleil traversant 9 mètres de profondeur. Ici, Joseph Diruti est resté pendant 100 jours. Il entre dans Jules’ Undersea Lodge (inspiré de Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne) le 1er mars et refait surface le 10 mai, réalisant un record du monde. Dituri, également appelé « Dr Deep Sea » après avoir passé 28 ans sur des sous-marins de la Marine, est devenu professeur à l’Université de Floride du Sud où il étudie les conditions de vie sous l’eau. En fait, sa mission n’est pas seulement un test de survie extrême, mais un projet pour comprendre comment rester sur les fonds marins pourrait ralentir le vieillissement.

« Ça n’a jamais été un record. Il s’agit d’étendre la tolérance humaine au monde sous-marin et à un environnement isolé, confiné et extrême », a-t-il déclaré à CBS. « Je n’essaie pas de prétendre que cela vous gardera immortel. Nous savons que l’exposition à une pression plus élevée augmente la prolifération. » de cellules souches. Ça augmente la longueur des télomères, ça augmente aussi le collagène. Alors on essaie de contrôler le vieillissement cellulaire ».

Le but du projet

Le projet Neptune de la Fondation pour le développement des ressources marines est une « mission sous-marine de 100 jours combinant recherche et sensibilisation à la conservation des océans » comme indiqué sur le site Web du MRDF. « Le projet Neptune combine une étude à long terme des effets physiologiques et psychologiques de la compression sur le corps humain et utilise le caractère unique de la mission et de l’emplacement pour sensibiliser davantage à la recherche marine actuelle et à l’importance de la conservation des ressources et des processus marins. notre océan « .

Non seulement cela, comme l’explique l’Université de Floride du Sud, la recherche vise également à prolonger la vie humaine et à prévenir les maladies liées au vieillissement. En fait, lorsqu’il était sous l’eau, Dituri a enregistré une baisse de la pression artérielle, du cholestérol et des niveaux d’inflammation, parmi les avantages il y a aussi une amélioration du sommeil. En fait, Jules’ Undersea Lodge vit à une pression supérieure à celle normalement enregistrée sur Terre, presque le double, et dans une interview au journal britannique The Guardian, il a déclaré que ces conditions l’aidaient à se ressourcer. Non seulement cela, la pression hyperbare pendant de si courtes périodes de temps a montré la capacité d’accélérer la cicatrisation des plaies, elle catalyse également la réplication cellulaire.

Les effets secondaires possibles

L’équipe de Dituri va maintenant analyser les résultats qui seront présentés lors de la World Extreme Medicine Conference en Écosse en novembre. « La réalisation remarquable du Dr Dituri est un excellent témoignage des progrès significatifs des connaissances et de la recherche que nous réalisons ici à l’USF dans le domaine de la médecine bariatrique », a déclaré Robert Frisina, président du département de génie médical de l’université. « Des données très importantes ont été collectées au cours des 100 derniers jours qui finiront par se retrouver dans les principales procédures cliniques préventives et curatives. »

Il y a bien sûr des contre-indications. En fait, Dituri a expliqué que la pression affecte tous les organes, même la vessie, en fait aller aux toilettes est devenu un problème. Non seulement cela, cela pourrait également compliquer les rapports sexuels : « Je ne pense pas que nous pourrions propager l’espèce ici », a-t-il déclaré. Parmi les problèmes, il y a aussi le manque d’exposition au soleil, qui est principalement responsable de la synthèse de la vitamine D. À une profondeur de 9 mètres, environ la moitié du rayonnement solaire atteint la surface. Pour cette raison, Dituri a pris des suppléments et fabriqué des lampes UV. Ensuite, il y a aussi le facteur psychologique lié à un isolement prolongé dans un petit environnement.

