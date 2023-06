iOS 17 : iPhone expliquera les symboles sur le tableau de bord de la voiture

Avez-vous déjà été dans une situation où une lumière s’est allumée sur le tableau de bord de votre voiture et vous n’aviez aucune idée de ce que cela signifiait ? Cela nous arrive à tous. La chose la plus simple à faire est de rechercher des réponses sur Internet. Mais avec iOS 17, le processus est encore plus rapide grâce à la nouvelle fonctionnalité de recherche d’images.

Cette fonctionnalité vous permet d’identifier des objets sur des photos et même de proposer des idées avec l’aide de Siri. Mais la dernière version bêta du système d’exploitation pour iPhone, actuellement réservée uniquement aux développeurs, va encore plus loin. Il permet d’expliquer à quoi sert un voyant ou un bouton sur le tableau de bord.

Comment la fonction de recherche d’images d’iOS 17 peut vous aider à comprendre les symboles du tableau de bord de votre voiture

Avec l’utilisation croissante d’écrans plus grands qui remplacent les indicateurs et les boutons, les symboles difficiles sont susceptibles de rester. Mais avec iOS 17, vous pouvez les reconnaître en un instant simplement en prenant une photo. Sans avoir à activer de paramètres cachés.

Tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet et la dernière version d’iOS 17. Après avoir pris une photo du tableau de bord, votre iPhone vous proposera de rechercher des symboles dans la voiture. Et vous montrera la signification de chacun dans une liste. Cette nouvelle fonctionnalité fonctionne non seulement avec les symboles des boutons, mais également avec les lumières.

Bien que la première version bêta d’iOS 17 ne soit disponible que pour les développeurs pour le moment, la version complète sera publiée dans les prochaines semaines pour tous les fans. Pour ceux qui préfèrent attendre et éviter d’éventuels problèmes, la nouvelle version du système d’exploitation sera disponible au début de l’automne.

En conclusion, la nouvelle fonctionnalité de recherche d’images d’iOS 17 change la donne pour les conducteurs qui ne savent pas ce que signifient certains symboles sur le tableau de bord de leur voiture. Avec juste une photo et une connexion Internet, vous pouvez obtenir toutes les informations dont vous avez besoin en un instant. Cette fonctionnalité est un excellent exemple de la façon dont la technologie peut rendre nos vies plus faciles et plus pratiques.

