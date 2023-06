Vivo rejoint Oppo et OnePlus : ils ne vendent plus de téléphones en Allemagne

En 2022, les tribunaux allemands ont rendu une décision interdisant aux marques chinoises de smartphones OPPO et OnePlus de vendre leurs téléphones dans le pays en raison d’un litige en matière de brevets. Et maintenant, Vivo est la dernière marque à subir le même sort. L’entreprise a cessé de vendre ses produits en Allemagne, et son site officiel le confirme.

Si vous visitez le site Web allemand de Vivo, vous ne verrez aucun produit répertorié dessus. Le site Web contient un message rédigé en allemand. Cela indique que les produits Vivo ne sont pas disponibles en Allemagne pour le moment. Cependant, le service client de l’entreprise sera toujours disponible pour les utilisateurs, et ils recevront les futures mises à jour logicielles.

Les marques chinoises de smartphones font face à un litige en matière de brevets en Allemagne : Vivo quitte le marché

On ne sait pas si ce déménagement est temporaire ou permanent. As Vivo n’a fourni aucune information officielle sur sa fermeture en Allemagne. Cependant, il est probable que le litige sur les brevets avec Nokia soit à l’origine de cette décision. Nokia a accusé Vivo d’avoir enfreint ses brevets WLAN et un tribunal allemand a statué en faveur de Nokia. Cette décision a probablement forcé Vivo à quitter le marché allemand.

De plus, OPPO et Vivo envisageraient de quitter plusieurs marchés européens, dont le Royaume-Unis. Alors qu’OPPO négocie toujours avec Nokia pour résoudre le problème, ses activités en Allemagne et dans d’autres pays sont actuellement arrêtées.

Les litiges en matière de brevets entre les marques chinoises de smartphones et Nokia ont provoqué d’importantes perturbations sur le marché européen. Ces marques ont été accusées d’avoir enfreint les brevets de Nokia liés à la technologie 5G. Et Nokia a engagé des poursuites judiciaires agressives contre eux.

Cependant, cette situation ne se limite pas aux marques de smartphones Nokia et chinoises. Les litiges en matière de brevets sont devenus de plus en plus courants dans l’industrie technologique. Alors que les entreprises essaient de protéger leur propriété intellectuelle et d’acquérir un avantage concurrentiel. Cela a conduit à un nombre croissant de batailles juridiques entre les entreprises, qui peuvent être coûteuses et chronophages.

En conclusion, les litiges en matière de brevets entre les marques chinoises de smartphones et Nokia ont provoqué d’importantes perturbations sur le marché européen. Il reste à voir comment ces problèmes juridiques seront résolus. Et si ces marques reviendront sur le marché allemand à l’avenir. Cependant, cette situation souligne l’importance de la protection de la propriété intellectuelle. Et la nécessité d’un système de brevets plus efficace et rationalisé.

