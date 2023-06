L’étrange histoire de la grenouille qui pollinise les fleurs au lieu des abeilles : « Cela n’est jamais arrivé auparavant »

La Xenohyla truncata est une grenouille fruitière qui rejoint la liste des pollinisateurs insoupçonnés. L’étude devient d’autant plus pertinente que l’amphibien et l’arbre fruitier à lait brésilien sont en voie de disparition.

Par une chaude nuit à Rio de Janeiro, un groupe de scientifiques du Laboratoire d’histoire naturelle des amphibiens de l’Université de Campinas voit quelque chose d’étrange. C’est une grenouille orange qui plonge dans une corolle blanche en forme de cloche. Puis rampant parmi les pétales de la fleur du fruit laitier, il commence à lécher tout le nectar pendant environ 15 minutes, ressort plein, le dos et la tête couverts de pollen et s’en va. Cela semblerait ordinaire à un œil non averti, mais l’équipe du Dr Toledo sait qu’elle a affaire à quelque chose d’exceptionnel.

« C’est complètement, complètement nouveau. Jusqu’à présent, personne ne les a vus le faire », a déclaré Luís Felipe Toledo, directeur du Laboratoire d’histoire naturelle des amphibiens à l’Université de Campinas au Brésil et auteur de l’étude. L’enthousiasme de Tolède est dû à deux facteurs. Tout d’abord, la plupart des grenouilles sont carnivores, mais la grenouille orange, qui s’appelle en réalité Xenohyla truncata en plus d’être « frucaire » comme le précise l’étude, aurait également un rôle dans la pollinisation des plantes.

Au début des années 2000, des scientifiques avaient déjà trouvé des traces végétales dans les entrailles de Xenohyla truncata, également appelée rainette brésilienne d’Izecksohn. Ce n’était pas une coïncidence, et maintenant ils le savent : « Cette grenouille brésilienne est peut-être le premier amphibien pollinisateur connu de la science », expliquent-ils. Il s’ajoute ainsi à la liste des pollinisateurs insoupçonnés. Outre Xenohyla truncata, il y a aussi des souris, des cafards et des lézards.

La pollinisation de la grenouille fruitière

« La pollinisation et la dispersion des graines sont cruciales pour la survie des plantes. Chez les vertébrés terrestres, les mammifères et les oiseaux », mais aussi les insectes comme les abeilles jouent généralement ce rôle, et « on ne s’attend pas à ce que les grenouilles jouent un rôle dans ces interactions, car presque toutes les espèces sont carnivores (surtout insectivores) après métamorphose », expliquent les scientifiques dans la recherche. « Cependant, une espèce attire l’attention : Xenohyla truncata, qui inclut des parties de plantes dans son alimentation naturelle. Récemment, nous avons observé des interactions inattendues entre cette rainette néotropicale et des plantes dans leur aire de répartition d’origine. »

En effet, la grenouille consomme fruits, fleurs et nectar « avec un mouvement qui rappelle celui d’une ventouse », puis les grains de pollen adhèrent au dos de la grenouille qui, en se déplaçant, distribue les graines. « L’ingestion de nectar pendant la saison de reproduction pourrait profiter aux individus ayant des besoins énergétiques élevés. Il s’agit d’un exemple unique et exceptionnel d’interactions inattendues entre les amphibiens et les plantes », concluent les chercheurs de l’étude.

Ce qui n’est pas encore clair

« Nous ne pouvons pas dire que ces grenouilles sont réellement des pollinisateurs », a déclaré au New York Times Felipe Amorim, écologiste de la pollinisation à l’Université d’État de São Paulo. «Ce sont des visiteurs de fleurs, ce sont des grenouilles visiteurs de fleurs. Nous avons beaucoup à apprendre sur cette nouvelle interaction.

Par exemple, il n’est pas encore clair si le mucus sur la peau de la grenouille gâche ou non le pollen avant qu’il ne soit transféré à une autre fleur. De plus, les scientifiques s’efforcent de comprendre si les grenouilles parviennent réellement à polliniser d’autres plantes et, en cas de succès, à quelle fréquence. L’étude devient d’autant plus pertinente que Xenohyla truncata et l’arbre fruitier à lait brésilien sont en voie de disparition. Comprendre la dynamique et les interactions est essentiel pour leur conservation même.

