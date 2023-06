Selon une nouvelle étude de l’Université de Floride, les astronautes ont besoin d’au moins trois ans entre les missions pour se remettre des effets de la microgravité.

La matière grise augmente, la vision change, la densité osseuse est perdue et les vitricules cérébro-spinaux deviennent plus gros. Pour cette raison, les astronautes ont besoin d’au moins trois ans de récupération sur Terre avant de retourner dans l’espace. L’étude « Impacts de l’expérience du vol spatial sur la structure du cerveau humain » de l’Université de Floride publiée jeudi dans Scientific Reports raconte les effets de la microgravité sur le corps, depuis des années nous essayons de comprendre comment survivre loin de Terre, et les dernières recherches pointent un enjeu important.

En revanche, ce n’est pas un jeu d’enfant de résister dans l’Espace. C’est surtout le cerveau qui risque d’être endommagé. Les chercheurs ont étudié les scanners cérébraux de 30 astronautes qui revenaient d’un voyage dans l’espace. Huit étaient en mission pendant deux semaines, 18 pendant six mois et quatre ont vécu pendant un an à bord de la Station spatiale internationale (ISS). « Nous avons constaté que plus les gens passent de temps dans l’espace, plus leurs ventricules grossissent », a expliqué Rachael Seidler, professeur de physiologie appliquée à l’Université de Floride et auteur principal de la nouvelle étude.

Les ventricules mentionnés par Seidler sont quatre cavités communicantes du cerveau utilisé pour la production de liquide céphalo-rachidien et son transport dans le cerveau et la moelle épinière, nourrir et protéger le cerveau. Sans gravité, le fluide pousse la masse cérébrale et dilate les ventricules. Les scanners cérébraux ont montré que les astronautes qui ne sont restés dans l’espace que deux semaines n’ont subi aucun changement, contrairement aux équipes qui sont restées six mois ou un an.

Les effets secondaires découverts ces dernières années

Pas seulement les vitricules cérébraux. La vue peut également changer. C’était déjà arrivé en 2005 à l’astronaute de la NASA John Phillips. Après une mission de six mois, il avait rencontré des problèmes oculaires, il n’était pas le seul, et en fait, après une série de tests, les chercheurs avaient découvert qu’un vol spatial de longue durée peut modifier la quantité de liquide céphalo-rachidien dans le cerveau, affecter vision et durer plus d’un an après son retour sur Terre.

Rester dans l’espace peut également entraîner une perte de densité osseuse, une arthrose musicale et des dommages au cœur, à la colonne vertébrale et aux cellules. Une étude de l’Université du Michigan en 2017 a montré comment une longue période loin de la Terre provoquait d’étranges augmentations ou diminutions de la matière grise, le composant tissulaire du système nerveux central. Encore une fois, la microgravité semble être à blâmer. « Imaginez que la gravité attire tous les fluides vers vos pieds, et dans l’espace, cela ne se produira pas », a déclaré Seidler au magazine d’innovation Gizmodo. « Il y a plus de fluide vers la tête. Vous avez peut-être vu des photos d’astronautes où ils ont le visage gonflé dans l’espace, mais il y a aussi un déplacement de fluide dans le cerveau. »

En vue d’un avenir sur la Lune et Mars

C’est un progrès mais de nombreuses questions subsistent quant aux effets des vols spatiaux sur le corps humain. « Nous ne savons toujours pas avec certitude quelles sont les conséquences à long terme de cette expansion du ventricule cérébral sur la santé et la santé comportementale des voyageurs spatiaux », a expliqué Seidler. « Nous étions heureux de voir que les changements n’augmentent pas de façon exponentielle, étant donné que nous aurons éventuellement des gens dans l’espace pendant de plus longues périodes. »

Maintenant que la NASA prévoit une présence humaine durable sur la Lune et que Mars est également en vue, il est essentiel de comprendre les risques d’exposition à l’espace. L’étude conjointe souligne un point crucial : les astronautes ont besoin d’au moins trois ans de pause sur Terre. Comme l’explique Seidler : « Laisser le cerveau se rétablir semble être une bonne idée. »

