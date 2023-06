Galaxy S21 : les utilisateurs signalent un problème d’écran après la mise à jour de mai

La gamme Samsung Galaxy S21 est sur le marché depuis plus de deux ans et a acquis une réputation pour ses caractéristiques puissantes et ses appareils photo impressionnants. Cependant, plusieurs utilisateurs qui ont installé la mise à jour de mai ont signalé un problème sérieux. Apparemment, la ligne rose/verte qui affectait auparavant les combinés Galaxy S20 est également apparue dans la série Galaxy S21 après la dernière mise à jour.

Les utilisateurs de Samsung Galaxy S21 signalent des problèmes de ligne rose / verte après la mise à jour de mai

Un utilisateur a publié sur la communauté Samsung une demande d’assistance technique pour résoudre le problème de la ligne rose sur son Galaxy S21 Ultra. On leur a conseillé de changer l’affichage, ce qui coûterait environ 380 $. Dans les commentaires, 80% des utilisateurs ont déclaré avoir rencontré le même problème. Indiquant qu’il s’agissait d’un défaut hardware ou logiciel des appareils. Un autre utilisateur signalé que le Galaxy S21 Plus a obtenu une ligne rose après avoir effectué la mise à jour de mai. Dans certains cas, la ligne multipliée par deux ou plus. De nombreux retours peuvent être trouvés sur les forums de Samsung.

Ce n’est pas la première fois que les consommateurs signalent des problèmes avec les écrans de leurs combinés. Auparavant, les utilisateurs disaient que l’écran du Galaxy S21 Ultra avait une ligne verte après une mise à jour du système. Ces problèmes récurrents suggèrent que l’apparition de la ligne rose ou verte à l’écran est liée aux mises à jour logicielles.

Ce type de problème n’est pas propre à la série Galaxy S21 et a déjà affecté les utilisateurs de la gamme Galaxy S20. Après plusieurs plaintes, Samsung a proposé des échanges d’affichage gratuits aux utilisateurs concernés. Reste à savoir si l’entreprise sud-coréenne adoptera à nouveau la même politique.

Samsung doit enquêter sur les problèmes liés à la mise à jour de mai pour la gamme Galaxy S21. Et proposer une explication aux utilisateurs. Ils doivent s’assurer que l’installation de la mise à jour est sûre et guider ceux qui ont des écrans défectueux. Les utilisateurs qui ont dépensé des sommes considérables sur ces appareils méritent un produit fiable qui répond à leurs attentes.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine