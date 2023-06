Pourquoi le réchauffement climatique augmente la turbulence en vol (et ne fera qu’empirer)

Une équipe de scientifiques britanniques l’explique après avoir démontré que les turbulences sont liées aux effets du changement climatique.

La turbulence aérienne, qui a déjà augmenté au cours des quatre dernières décennies, ne fera que s’aggraver. La faute aux effets du changement climatique, qui affectent non seulement l’environnement et la santé, mais aussi le transport aérien. Ceci est démontré par une nouvelle recherche de l’Université de Reading, au Royaume-Uni, qui a trouvé une augmentation de la durée des turbulences de 1979 à 2020.

L’équipe à l’origine de l’étude, publiée dans Geophysical Research Letters, affirme que les augmentations sont liées à un air plus chaud en raison de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, qui augmentent le cisaillement du vent lié aux courants-jets, renforçant la turbulence à l’échelle mondiale. « La turbulence rend les vols irréguliers et peut parfois être dangereux – explique le Dr Mark Prosser, chercheur à l’Université de Reading et auteur principal de l’étude -. Nos calculs indiquent qu’une forme invisible de turbulence, appelée turbulence en air libre (CAT), deviendra plus fréquente en raison du changement climatique. »

Probabilités annuelles moyennes de rencontrer des turbulences en air libre (CAT) modérées ou plus fortes en 1979 (a) et en (a) en 2020 (b), L’intensité du rouge indique une probabilité plus élevée / Crédit : M. Proser et al. Lettres de recherche géophysique 2023.

Des augmentations importantes de la turbulence sont déjà enregistrées dans diverses régions. Dans l’Atlantique Nord, par exemple, le long de l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde, la durée annuelle des fortes turbulences a augmenté de 55 %, passant de 17,7 heures en 1979 à 27,4 heures en 2020.

La turbulence modérée (+37%) a également augmenté, passant de 70 à 96 heures/an, et la turbulence légère (+17%), atteignant 546,8 heures/an contre 466 il y a quatre décennies.

« Les compagnies aériennes – ajoute le Dr Prosser – devront commencer à réfléchir à la manière dont elles vont gérer l’agitation accrue, car cela coûte à l’industrie 150 à 500 millions de dollars par an rien qu’aux États-Unis. Chaque minute supplémentaire passée à voyager dans des turbulences augmente l’usure de l’avion, ainsi que le risque de blessure pour les passagers et les agents de bord. » Jusqu’à présent, les routes les plus touchées se trouvent aux États-Unis et dans l’Atlantique Nord, où les plus fortes augmentations ont été enregistrées. Mais d’autres routes, sur l’Europe, le Moyen-Orient et l’Atlantique Sud, ont également enregistré des hausses importantes.

« Après une décennie de recherches montrant que le changement climatique augmentera la turbulence à l’air libre à l’avenir, nous avons maintenant des preuves suggérant que l’augmentation a déjà commencé », a déclaré le professeur Paul Williams, scientifique de l’atmosphère à l’Université de Londres. co-auteur – . Nous devrions investir dans les meilleurs systèmes de prévision et de détection des turbulences, afin d’éviter que l’air plus agité n’entraîne des vols plus cahoteux dans les décennies à venir.

