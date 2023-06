Le nouvel outil d’intelligence artificielle de Google, Imagen Editor, transforme les images en une phrase

Google a lancé un nouvel outil d’IA appelé Imagen Editor, qui utilise l’IA générative pour recréer des images en une seule phrase. Cet outil fait partie des efforts continus de Google pour développer des outils alimentés par l’IA qui peuvent transformer des photos sans nécessiter d’outils professionnels. Imagen Editor est un outil puissant qui peut apporter des modifications majeures à une photo, comme déplacer des objets, effacer des personnes en arrière-plan et changer la couleur du ciel. L’outil est conçu pour être facile à utiliser et il est accessible via Google Photos.

Cet outil peut effectuer une création secondaire sur la base d’images existantes en fonction des exigences de texte saisies par les utilisateurs. Imagen Editor ne génère pas de contenu d’image complet mais modifie et crée de nouvelles images en fonction des images existantes et des besoins des utilisateurs.

Vous trouverez ci-dessous un exemple d’exemplaire officiel de Google. Il met d’abord en évidence le corps du chien de compagnie, puis entre dans la « scaphandre spatiale rouge avec des étoiles blanches », affiche une fusée en carton en arrière-plan, et laisse enfin le chien de compagnie mettre un casque Bluetooth bleu. Google a déclaré qu’en tant qu’entreprise responsable, elle n’était pas encore totalement préparée aux problèmes de sécurité. Pour cette raison, la société ne publiera pas Imagen Editor au public pour le moment.

Comment fonctionne Imagen Editor ?

Imagen Editor utilise l’IA générative pour recréer des images en une seule phrase. L’outil est conçu pour être facile à utiliser et il est accessible via Google Photos. Pour utiliser Imagen Editor, il vous suffit de télécharger une photo sur Google Photos, puis de sélectionner l’option Imagen Editor. Vous pouvez ensuite entrer une phrase décrivant les modifications que vous souhaitez apporter à la photo, et l’outil utilisera l’IA générative pour effectuer ces modifications.

Quelles sont les fonctionnalités d’Imagen Editor ?

Le nouvel outil d’IA est fourni avec plusieurs fonctionnalités et capacités. Quel que soit le besoin de l’utilisateur, le nouvel outil peut apporter des modifications pertinentes selon les besoins de l’utilisateur. Certaines des fonctionnalités clés d’Imagen Editor incluent :

Déplacer des objets : cet outil peut déplacer des objets d’une photo vers un emplacement différent. Par exemple, si vous avez une photo d’une personne devant une chute d’eau, cela peut déplacer la personne plus loin sur le côté de la photo.

Effacer les personnes en arrière-plan : cet outil peut effacer les personnes en arrière-plan d’une photo. Par exemple, si vous avez une photo d’une personne devant un bâtiment, Imagen Editor peut effacer les personnes en arrière-plan pour faire ressortir davantage la personne.

Changer la couleur du ciel : Cet outil peut aussi changer la couleur du ciel sur une photo. Par exemple, si vous avez une photo d’un coucher de soleil, Imagen Editor peut rendre le ciel d’un bleu plus joli.

Quel est l’impact potentiel d’Imagen Editor ?

Imagen Editor a le potentiel de révolutionner le monde de la photographie. Avec cet outil, les utilisateurs peuvent apporter des modifications majeures à une photo sans avoir besoin d’outils professionnels. Cela indique que n’importe qui peut utiliser cet outil pour transformer ses photos et leur donner un aspect plus professionnel. Il pourrait également être utilisé par les photographes professionnels pour gagner du temps et rendre leur flux de travail plus efficace.

Cependant, ce type de technologie entraîne des problèmes de sécurité et juridiques potentiels. Les images peuvent être modifiées pour représenter une notion erronée qui peut induire le public en erreur. Google doit s’assurer que la sortie Imagen Editor est bien marquée pour éviter de tels cas.

Derniers mots

Imagen Editor de Google est un outil puissant qui utilise l’IA générative pour recréer des images en une seule phrase. L’outil est facile à utiliser et peut apporter des modifications majeures à une photo sans nécessiter d’outils professionnels. Cet outil a le potentiel de révolutionner le monde de la photographie et de le rendre plus accessible à tous. Avec cet outil, n’importe qui peut transformer ses photos et les rendre plus professionnelles.

