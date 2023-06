Réception TV dans le jardin : Voici comment ça marche dehors avec la télévision

Profiter du match de foot en cours sur la terrasse ou sur la pelouse et d’un thriller en soirée ? Cela semble fantastique, surtout les belles journées d’été, mais il n’est pas toujours facile d’obtenir des signaux de télévision dans le jardin. Vous avez certainement rapidement placé le téléviseur dans un endroit approprié. Mais un défi consiste, par exemple, à transmettre des signaux satellites vers l’extérieur. Heureusement, il existe une solution à chaque éventualité.

Contenu:

Télévision par satellite dans le jardin

La bonne vieille antenne parabolique est particulièrement appréciée dans les jardins familiaux et dans les zones rurales. Si le câble du bol est suffisamment long, vous pouvez le faire passer à l’extérieur vers le téléviseur. Là, vous utilisez le tuner DVB-S2 intégré au téléviseur comme d’habitude ou votre récepteur externe.

Si une antenne parabolique est déjà disponible, une rallonge de câble peut suffire. (Photo : Technisat)

Alternativement, de nombreuses antennes paraboliques ou LNB prennent en charge la connexion de plusieurs récepteurs/tuners, vous n’avez donc rien à changer dans l’installation existante dans l’appartement ou le bungalow. Ici, il suffit de connecter un autre câble pour une utilisation en extérieur avec le téléviseur à l’extérieur ou un autre récepteur. S’il n’y a pas d’autre moyen, nous vous recommandons d’acheter un nouveau système satellite uniquement pour le jardin.

Vous pouvez également utiliser un serveur dit SAT>IP pour diffuser les signaux DVB-S(2) vers l’extérieur. Il convertit les programmes TV en signaux IP, que vous recevez ensuite sur un PC, une tablette, un smartphone ou un téléviseur. Cela fonctionne via Ethernet ou s’il existe une connexion WiFi (par exemple via un module WiFi intégré ou un routeur connecté) via WiFi.

Il est important que vous disposiez soit d’un serveur SAT>IP tel que le Kathrein EXIP 418, soit d’un récepteur satellite standard avec prise en charge SAT>IP. Ce dernier est généralement le moyen le moins cher. Le Telestar Teletwin HD, par exemple, coûte environ 100 euros. Les émetteurs SAT>IP sont encore moins chers, y compris le Telestar Digibit.

Télévision par câble dans le jardin

Si vous utilisez un routeur tel que le câble AVM Fritzbox 6690 pour votre connexion par câble, il y a de fortes chances que vous puissiez diffuser le signal de télévision du réseau domestique vers des appareils mobiles ou des Smart TV. Cependant, cela ne fonctionne qu’avec les chaînes de télévision non cryptées, vous activez la fonction correspondante dans la zone d’administration de votre routeur.

Le câble AVM Fritzbox 6690 permet de diffuser la télévision par câble. (Photo : AMV)

D’autres fabricants proposent également des fonctions similaires avec leurs solutions de télévision par câble. Avec Vodafone, vous pouvez accéder à l’offre de télévision par câble sur votre smartphone ou votre tablette sans frais supplémentaires – à condition d’utiliser GigaTV.

Sinon, c’est similaire à la télévision par satellite : si la prise de télévision par câble n’est pas trop éloignée de la télévision dans le jardin, vous n’avez qu’à poser le câble à l’extérieur. Il est plus pratique d’utiliser un tuner DVB-C intégré au téléviseur ou un tuner séparé.

TNT dans le jardin

Le successeur de l’antenne classique est disponible presque partout en Allemagne. Les tuners DVB-T2 correspondants sont déjà intégrés dans la plupart des téléviseurs intelligents actuels, alternativement des récepteurs compacts sont disponibles pour relativement peu d’argent. Vous aurez peut-être encore besoin d’une antenne (de préférence active) pour une réception optimale malgré son utilisation dans le jardin. Différentes variantes sont disponibles, dont beaucoup sont déjà conçues comme antennes extérieures.

Il est logique d’opter pour une antenne supplémentaire. (Image : Un pour tous)

Vous devez garder à l’esprit que le DVB-T2 fait la distinction entre les chaînes de télévision gratuites et payantes. Les premiers sont les radiodiffuseurs publics et régionaux tels que BR, RBB, MDR ou NDR. Des chaînes privées telles que RTL, Pro7 et VOX sont également disponibles dans le cadre du service « freenetTV ».

Streaming et TV IP dans le jardin

Waipu.tv, Joyn, Pluto.tv, Netflix, Dazn, Disney+, PrimeVideo et de nombreux autres fournisseurs vous offrent un accès presque illimité à vos chaînes préférées. L’avantage : dans le meilleur des cas, vous n’avez pas besoin de poser de câbles ou de dépendre de récepteurs supplémentaires. L’inconvénient est que vous avez besoin d’une connexion Internet stable et (raisonnablement) rapide. Ce n’est pas toujours le cas dans les zones rurales.

Avec une clé de streaming, vous pouvez moderniser les anciens téléviseurs avec des services de streaming. (Photo: Waipu.tv)

Ce qui est pratique avec les différents services de streaming, c’est le fait que des fournisseurs comme Sky (avec Dazn) ou Waipu mettent également à disposition des chaînes PayTV. Ceux-ci sont associés à des frais supplémentaires, vous pouvez généralement annuler les abonnements mensuellement.

La plupart des fournisseurs de streaming ne sont pas liés à une connexion Internet, à l’exception des offres supplémentaires du service de télévision par câble GigaTV de Vodafone et MagentaTV de Telekom. Cependant, la fonctionnalité est jusqu’à présent identique : dans le cadre de votre contrat, vous êtes autorisé à diffuser des chaînes de télévision sur des téléviseurs intelligents, des clés de diffusion ou des smartphones et des tablettes sans frais supplémentaires.

La mise à niveau des fonctions de streaming pour les appareils TV plus anciens est possible : utilisez un lecteur de streaming, par exemple une Apple TV, un Chromecast ou une Fire TV. Ils vous permettent également de refléter le contenu de votre smartphone ou de votre tablette.

Wi-Fi ou mobile ?

Si votre téléviseur se trouve dans le jardin de votre maison ou de votre appartement, une chose est claire : utilisez au mieux votre WLAN domestique pour diffuser du contenu IP – qu’il s’agisse d’offres de streaming, SAT>IP ou IP TV. De cette façon, vous obtenez un Internet suffisamment rapide et fiable. Si nécessaire, je recommande d’utiliser un répéteur Wi-Fi pour étendre le réseau Wi-Fi au jardin.

Plus cher, mais quasiment incontournable pour un bungalow au milieu de nulle part, c’est l’accès Internet « mobile ». Pour ce faire, le plus simple est d’utiliser un smartphone existant et un hotspot WLAN activé, ou bien une connexion Internet LTE/5G séparée grâce à un routeur approprié. Dans le pire des cas, cependant, vous devez garder un œil sur le volume de données disponible, sinon le streaming devient une affaire coûteuse. Une heure de divertissement en résolution 4K consomme environ 7 Go.

Vous pouvez trouver plus de conseils sur la façon d’obtenir le WiFi dans votre jardin ailleurs.

Ordinateur portable à la place de la télé ?

65 pouces avec connexion par câble ou ordinateur portable ? Sur quoi préférez-vous regarder le match de football de votre équipe préférée ? Il n’y a aucun doute : c’est plus amusant sur un grand téléviseur, mais sur l’ordinateur portable, vous pouvez « allumer » votre chaîne de télévision préférée rapidement et sans trop d’effort – avec des fournisseurs de streaming tels que Waipu and Co.

Un ordinateur portable est au moins prêt à être utilisé rapidement – mais ce n’est pas la grande expérience. (Photo : HP)

En fin de compte, c’est une question de goût personnel quant à la taille de l’écran pour la visualisation. Certains se contentent de l’affichage du smartphone ou de la tablette, mais se tournent alors aussi vers des solutions de streaming ou IP.

Projecteur mobile ou télévision ?

Bien sûr : au lieu d’un téléviseur, vous pouvez également utiliser un projecteur. Les projecteurs mobiles, comme le Xgimi Halo+, ont même une batterie intégrée. Ainsi, vous n’avez même pas à vous soucier d’une alimentation électrique pendant quelques heures. Les applications pour les services de streaming les plus populaires sont également préinstallées.

Le Halo+ est mobile et se range rapidement. (Photo: Xgimi)

Un vidéoprojecteur est facile à transporter, mais il nécessite une surface de projection adaptée et est souvent inadapté à la lumière du jour. Ainsi, lorsque le soleil brille, la qualité de l’image diminue considérablement. Notre comparatif Xgimi Halo+ vs Samsung : Le Freestyle montre à quoi cela peut ressembler.

Tout change si vous souhaitez vivre vos programmes préférés le soir sur la plus grande surface de projection possible. Dans ce cas, un projecteur pourrait être le meilleur choix, car il peut être rapidement mis en sécurité même s’il pleut soudainement. D’autre part, très peu de projecteurs sont équipés de tuners DVB-S/T/C, donc en cas de doute vous en aurez toujours besoin et devrez les connecter.

Quoi d’autre devriez-vous considérer

Une fois que vous avez trouvé une solution pour faire passer votre signal TV dans le jardin, les prochains défis vous attendent. Vous devez également prêter attention aux éléments suivants :

Alimentation électrique : Faites attention aux câbles d’alimentation ou aux enrouleurs de câbles qui sont protégés de l’eau et de la poussière. Vous devez également utiliser une prise extérieure, car elle est déjà conçue pour une utilisation à l’extérieur.

Centrale électrique : utilisez éventuellement une centrale électrique pour faire fonctionner un téléviseur ou un projecteur. Vous pouvez connaître ou calculer vous-même la consommation électrique du téléviseur. Avec une centrale suffisamment grande, vous pouvez regarder des films ou des événements sportifs pendant plusieurs heures sans interruption. Vous pouvez trouver les appareils recommandés dans notre comparaison des centrales électriques actuelles.

Météo : les téléviseurs adaptés à une utilisation en extérieur sont tout au plus un phénomène marginal. La plupart des téléviseurs ne tolèrent pas l’eau et l’humidité en général, mais aussi la lumière directe du soleil. Alors gardez un œil sur les prévisions météo et protégez bien votre Smart TV. Des armoires TV spéciales, des films de protection et des accessoires similaires sont également disponibles.

Risque de chute : câble d’alimentation, connexions au câble ou connexion satellite – si votre téléviseur est dans le jardin, cela crée des risques de trébuchement. Assurez-vous que vous et vos invités ne devez pas constamment enjamber les câbles et éventuellement tomber. Les professionnels misent sur les conduits de câbles.

Astuces pour plus de luminosité sur la télé dans le jardin

Lorsque la « télé » est enfin sur la terrasse et que le programme que vous souhaitez est diffusé mais que vous ne pouvez presque rien voir, essayez les mesures suivantes :

Modes automatiques : De nombreux modèles de téléviseurs actuels offrent la possibilité d’adapter automatiquement l’image aux conditions d’éclairage. Activez la fonction si disponible.

Luminosité : Ne modifiez pas (uniquement) la luminosité dans les paramètres de votre téléviseur, mais également l’intensité du rétroéclairage. Dans de nombreux cas, cela conduit à un résultat nettement meilleur et augmente le contraste. Ainsi, vous pouvez mieux voir ce qui est affiché.

Protection contre la lumière : mettez votre téléviseur à l’ombre ou utilisez un paravent. De cette façon, vous n’exposez pas l’appareil à la lumière directe du soleil et n’augmentez pas la luminosité perçue de l’écran.

Direction de la boussole : S’il y a peu d’ombre disponible et que vous ne pouvez pas la fournir vous-même, alignez le téléviseur vers le nord. Le soleil est principalement derrière la télévision.

