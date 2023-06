L’Afrique du Sud, l’Inde et l’Australie avaient une activité volcanique similaire jusqu’à il y a 3,5 milliards d’années

C’est ce qu’indiquent les résultats d’une nouvelle analyse des roches volcaniques et sédimentaires du cratère Singhbhum en Inde, qui ont révélé une composition géologique similaire à celles des régions de Barberton et Nondweni en Afrique du Sud et du cratère Pilbara au nord-ouest de l’Australie.

Une éruption volcanique

Il y a des régions qui préservent les reliques de notre jeune Terre. L’un est en Inde, où une nouvelle analyse des cratons, d’anciennes portions d’anciens continents qui se sont formées il y a plusieurs milliards d’années, a fourni une fenêtre rare sur la façon dont les processus à l’intérieur et à la surface de notre planète fonctionnaient dans le passé. En effet, les cratons abritent une variété d’assemblages rocheux, comme les granites et les pierres vertes, qui constituent aujourd’hui les meilleures archives pour étudier les premiers processus de surface qui ont affecté la Terre.

Une nouvelle étude, qui vient d’être publiée dans la revue Precambrian Research, met en lumière la ceinture de roches vertes de la région de Daitari du cratère Singhbhum, en Inde, montrant pour la première fois que ces assemblages de roches, datant d’il y a 3,5 milliards d’années, ont une histoire géologique similaire à certaines parties de l’Afrique du Sud et de l’Australie. En particulier, expliquent les chercheurs, dirigés par le Dr Jaganmoy Jodder de l’Institut d’études évolutives de l’Université du Witwatersrand à Johannesburg, en Afrique du Sud, la ceinture de roches vertes de Daitari partage une composition géologique similaire à celle des roches vertes des régions de Barberton et de Nondweni. en Afrique du Sud et celles du Pilbara Crater dans le nord-ouest de l’Australie.

Les éruptions volcaniques sous-marines étaient courantes il y a 3,5 à 3,3 milliards d’années et sont en grande partie préservées sous forme de formations de lave en coussins dans les roches vertes des cratons de Singhbhum, Kaapvaal et Pilbara. Plus important encore, le type de volcanisme décodé à partir des roches silicatées fournit des preuves d’environnements explosifs du sous-marin au sous-aérien. « Suite au volcanisme silicique, des roches sédimentaires comprenant des dépôts de courant de turbidité sous-marine se sont formées lors de la noyade de l’évent volcanique », a précisé le Dr Jodder. Cela nous a fourni une estimation de l’âge des roches sédimentaires sous-marines qui se sont déposées il y a environ 3,5 milliards d’années, détaillée par une datation radiométrique précise de l’activité uranium-plomb (U-Pb).

Les études des roches vertes anciennes sont importantes non seulement pour comprendre les différents processus volcaniques, mais aussi parce que, lorsqu’elles sont bien conservées, ces assemblages préservent des roches sédimentaires mineures qui se sont formées dans des environnements sous-marins. « Ces roches volcaniques sédimentaires fournissent des indices sur les environnements habitables sur la jeune Terre et peuvent être considérées comme des capsules temporelles pour nous aider à mieux comprendre l’histoire évolutive de la planète à ses débuts », a ajouté Jodder qui, avec l’équipe de recherche, pense que ces parties anciennes peuvent avoir été soumises à des « processus géologiquement similaires » jusqu’à il y a au moins 3,5 milliards d’années.

« Cependant, nous ne sommes pas sûrs de leur placement paléogéographique. Et par conséquent, nous ne pouvons pas confirmer qu’ils faisaient autrefois partie d’un supercontinent – a expliqué Jodder -. Cependant, les recherches actuelles nous ont conduits à une compréhension plus large des anciennes roches volcaniques-sédimentaires de l’air de Daitari et à une reconnaissance unique des processus magmatiques felsiques qui sont communs aux cratons archéens de l’Inde, de l’Afrique du Sud et de l’Australie, respectivement au cours du Paléoarchaïque. , ouvrant de nouvelles voies de recherche sur les processus terrestres précoces ».

