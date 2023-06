La batterie Samsung Galaxy S23 FE obtient la certification, le lancement semble imminent

Le monde n’a pas eu de Samsung Galaxy S22 FE, mais Samsung tient à ramener cette gamme avec le Samsung Galaxy S23 FE. Depuis le Samsung Galaxy S20 FE, aucun autre appareil de cette gamme n’a eu le même attrait, mais cela pourrait bientôt changer avec leur prochain téléphone. Sans Samsung Galaxy S22 FE, la gamme a eu suffisamment de temps pour se reposer. Le S23 FE pourrait servir d’option intermédiaire maintenant que plusieurs mois se sont écoulés depuis le lancement de la série S23. Selon les fuites, Samsung agit rapidement pour apporter cet appareil et maintenant l’un de ses composants a été certifié.

Batterie Samsung Galaxy S23 FE repérée

La dernière preuve du lancement du Samsung Galaxy S23 FE provient d’une liste de certification de batterie de Safety Korea. La batterie dans la liste porte le numéro de modèle EB-BS711ABY qui correspond à l’identifiant SM-S711. Pour ceux qui ne le savent pas, le Samsung Galaxy S23 a déjà été repéré avec ce même numéro de modèle. La cellule de batterie est fabriquée par Amperex mais sa capacité réelle n’a pas été divulguée. Si nous allons aux caractéristiques supposées, le téléphone aura une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 25 W.

Selon la fiche technique supposée, le Samsung Galaxy S23 FE sera fourni avec le SoC Samsung Exynos 2200. Il se vendra en déclinaisons avec 6 Go/8 Go de RAM et 128 Go/256 Go de stockage interne. Il devrait être fourni avec un appareil photo principal de 50 MP. Les rumeurs disent également que le Samsung Galaxy S23 FE sera lancé avant le Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Z Flip5. Le lancement de ces deux smartphones pliables est déjà confirmé la dernière semaine de juillet. Si tel est bien le cas, nous nous attendons à en savoir plus sur le téléphone dans les prochains jours.

L’une des principales différences entre le Galaxy S23 FE et les modèles FE précédents réside dans les déclinaisons exclusives Exynos 2200. Le S21 FE était disponible dans les saveurs Exynos ou Snapdragon selon la région. Cependant, le S23 FE sera disponible dans le monde entier avec l’Exynos 2200.

