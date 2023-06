Apple Vision Pro pourra-t-il faire la révolution ?

Présentation de l’Apple Vision Pro, la visionneuse de réalité mixte très attendue dévoilée à la WWDC a suscité des discussions intenses et suscité un large éventail de réactions. Certains y voient un aperçu d’un avenir où les ordinateurs et les applications transcendent les écrans physiques, créant une expérience informatique spatiale qui nous entoure. D’autres, cependant, ne peuvent s’empêcher d’établir des comparaisons avec des visions dystopiques décrites dans des émissions comme Black Mirror.

Le caractère unique de Vision Pro réside non seulement dans sa conception mais aussi dans son objectif. Alors que d’autres casques VR se concentrent uniquement sur les expériences de réalité virtuelle, Vision Pro vise à amener nos logiciels et habitudes existants dans le domaine de la réalité augmentée. Plutôt que d’être un appareil supplémentaire, Apple envisage Vision Pro comme un remplacement potentiel des ordinateurs et smartphones traditionnels, en suivant les traces de la façon dont l’iPhone a remplacé les iPod et du nombre de personnes qui envisagent désormais d’acheter un iPad au lieu d’un Mac.

Il est important de noter que cette transition ne se fera pas du jour au lendemain. Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons attendre dans un avenir proche, mais peut-être dans cinq ou dix ans. Néanmoins, Apple a clairement indiqué sa direction, soulignant l’avènement d’une nouvelle ère de l’informatique spatiale.

Alors, cette transformation se produira-t-elle vraiment, ou finira-t-elle par être un concept futuriste éphémère ? C’est difficile à dire, mais on peut explorer les raisons pour lesquelles tout pourrait changer ou pourquoi cela pourrait s’avérer être un échec colossal.

Apple Vision Pro : Explorer le potentiel révolutionnaire de l’informatique spatiale

Pourquoi cela pourrait réussir :

✅ L’attrait de l’informatique spatiale La perspective de se libérer des contraintes des écrans et d’utiliser le monde réel comme toile de travail et de divertissement est indéniablement séduisante. Imaginez faire vos adieux à l’édition de vidéos sur un petit écran de 14″ pendant vos déplacements, ne plus avoir à regarder des vidéos YouTube sur un petit écran d’iPhone et découvrir des films ou des jeux vidéo sans les limitations imposées par les écrans de télévision. Le potentiel du multitâche, avec une vaste gamme de fenêtres virtuelles qui nous entourent, est ahurissant. Considérez les possibilités de la réalité augmentée. Comme utiliser une application IKEA pour « essayer » des vêtements ou des coiffures devant un miroir. Sans oublier l’immersion des jeux vidéo se mêlant harmonieusement au monde réel. Avec des créatures émergeant des murs dans un hypothétique Doom de nouvelle génération. Les possibilités sont infinies et incroyablement attrayantes.

✅ Le potentiel révolutionnaire d’Apple S’il existe une entreprise capable de révolutionner le divertissement, c’est bien Apple. Leurs ingénieurs exceptionnels et leurs concepteurs visionnaires mis à part, les immenses ressources financières et l’influence sans précédent d’Apple font qu’il est difficile pour quiconque de résister à leurs initiatives. En 2022, Apple est devenue la première entreprise au monde à dépasser la capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars. Consolider sa position de leader technologique mondial.

Lors de la présentation de Vision Pro, l’inclusion du contenu de Disney a démontré le potentiel tangible du hardware. Les scènes présentant des superpositions graphiques et des informations contextuelles tout en regardant The Mandalorian, des jeux NBA immersifs et même Mickey Mouse bondissant autour du salon représentent des expériences réelles et réalisables rendues possibles par Apple Vision Pro. Imaginez les possibilités si d’autres géants du divertissement emboîtent le pas, avec des lumières de salon scintillant en synchronisation avec la tension de Stranger Things, des documentaires immersifs à 360° explorant les profondeurs de l’océan comme Planet Earth de la BBC, ou assistant à de grands concerts comme si vous étiez sur scène. Apple a le pouvoir de donner vie à toutes ces expériences.

✅ La Magie de l’Expérience Rappelons une anecdote personnelle pour illustrer l’impact des avancées technologiques d’Apple. En 2008, alors que les écrans tactiles n’étaient pas encore répandus, l’iPod Touch avec son écran multitouch capacitif semblait magique. Le sentiment d’émerveillement qu’il évoquait était indéniable. De même, les premières impressions du système de contrôle et d’entrée de Vision Pro suggèrent une expérience presque télépathique, à la limite de la magie.

Sélection d’éléments dans l’interface Vision Pro simplement en les regardant, le regard agissant comme un pointeur de souris virtuel. Et effectuer des gestes avec les doigts pour diverses interactions – ces fonctionnalités sont impressionnantes. Équipé d’un ensemble de caméras et de la puissante puce R1 pour le traitement en temps réel, les gestes nécessaires pour cliquer et faire défiler n’ont pas besoin d’être exagérés. Ils fonctionnent même lorsque la main est éloignée du spectateur. Les premiers retours impliquent que l’interaction est vraiment magique.

Pourquoi cela pourrait échouer :

❌ La nature dérangeante de l’expérience Pour le dire franchement, l’idée d’un avenir où notre sens primaire – la vision – est dévoilé à travers un dispositif qui améliore mais aussi modifie notre perception peut être troublante. Cela évoque un sentiment de malaise semblable aux scénarios décrits dans les épisodes de Black Mirror. De plus, porter un casque pendant une période prolongée, même lors d’interactions sociales, crée un sentiment d’aliénation et de détachement des autres. Apple est conscient de cette préoccupation, comme en témoigne l’inclusion d’un écran externe montrant le regard du porteur.

Reste cependant à voir si cela suffira à atténuer le sentiment de déconnexion. Dans la bande-annonce, Apple tente de normaliser les interactions entre les personnes portant le Vision Pro. Présentant un père jouant et plaisantant avec sa fille tout en portant le casque. Cette scène puissante implique que même des connexions humaines authentiques peuvent avoir lieu avec un casque. Mais sera-ce vraiment le cas ?

❌ Limité à une utilisation individuelle Vision Pro, comme les autres casques, est conçu pour être utilisé par une seule personne à la fois. Bien que cela ne soit pas un problème important pour la plupart des appareils, cela devient problématique lorsque vous considérez Vision Pro comme un appareil axé sur le divertissement. Ceux qui vivent avec d’autres comprennent la joie de s’asseoir sur le canapé avec un partenaire, un colocataire ou un ami, partageant l’expérience de regarder un bon film après une longue journée. Cependant, cette expérience partagée serait perdue avec les téléspectateurs individuels. S’il est possible pour chacun d’avoir son propre casque (quoique à un coût considérable), le naturel de partager de tels moments serait compromis. Ce problème va au-delà du visionnage de films ou de séries et affecte les expériences de jeu multijoueur ou même la participation à des événements sportifs ensemble.

❌ Le risque de perte d’intérêt L’itération actuelle de Vision Pro est un appareil exclusif et quelque peu encombrant. Il est fourni avec un prix élevé, a une autonomie de deux heures (même avec une batterie externe). Et serait lourd en raison de sa construction en métal et en verre. Cependant, ce n’est pas une source de préoccupation majeure, car les progrès technologiques ont montré que les efforts de recherche et de développement peuvent conduire à des solutions plus pratiques et abordables au fil du temps. La même chose peut être vraie pour la visionneuse Apple.

Les batteries deviendront plus petites mais plus puissantes, les coûts de production des puces et des capteurs diminueront et, à terme, Vision Pro pourrait devenir accessible à un public plus large avec moins de limitations d’utilisation. La vraie question est de savoir si Apple peut démocratiser le casque dans un délai raisonnable. S’ils ne le font pas, les coûts de production de contenu AR/VR pour Vision Pro pourraient devenir insoutenables non seulement pour Disney mais aussi pour d’autres partenaires constructeurs.

Apple Vision Pro : L’avenir de l’informatique ?

Apple Vision Pro est un nouveau casque de réalité mixte qui a été annoncé lors de la WWDC 2023. L’appareil a suscité des réactions mitigées. Certaines personnes louant son potentiel et d’autres exprimant des inquiétudes quant à son impact sur la société.

La promesse de Vision Pro

Vision Pro est un appareil puissant qui a le potentiel de révolutionner la façon dont nous interagissons avec les ordinateurs. Le casque est doté d’un écran haute résolution, d’un suivi des yeux et d’un suivi des mains. Cela permet aux utilisateurs d’interagir avec des objets virtuels de manière naturelle. Vision Pro peut également être utilisé pour créer des expériences immersives, telles que des visites virtuelles, des jeux et des simulations.

Les inquiétudes concernant Vision Pro

Certaines personnes ont exprimé des inquiétudes quant à l’impact potentiel de Vision Pro sur la société. Par exemple, certains craignent que le casque ne soit utilisé pour créer des expériences addictives ou isolantes. D’autres craignent que le casque ne soit utilisé pour collecter des données personnelles ou pour suivre les mouvements des utilisateurs.

L’avenir de Vision Pro

Il est encore trop tôt pour dire ce que l’avenir réserve à Vision Pro. Cependant, l’appareil a le potentiel d’être un perturbateur majeur dans l’industrie informatique. Si Vision Pro réussit, cela pourrait changer notre façon de travailler, d’apprendre et de jouer.

Voici un aperçu plus détaillé des avantages et des inconvénients de Vision Pro :

Avantages:

Expériences immersives : Vision Pro peut être utilisé pour créer des expériences immersives qui permettent aux utilisateurs de se sentir réellement présents dans un monde virtuel. Cela pourrait être utilisé à diverses fins, telles que les jeux, l’éducation et la formation.

Productivité accrue : Vision Pro pourrait aider les personnes à être plus productifs en leur permettant de travailler dans un environnement plus immersif et sans distraction.

Communication améliorée : Vision Pro pourrait aider les personnes à communiquer plus efficacement en leur permettant de partager des expériences virtuelles avec d’autres.

Les inconvénients:

Dépendance : certaines personnes craignent que Vision Pro ne crée une dépendance, car il pourrait fournir aux utilisateurs un flux constant de stimulation.

Isolement : Vision Pro peut entraîner un isolement social, car les utilisateurs peuvent passer plus de temps à interagir avec les mondes virtuels qu’avec le monde réel.

Problèmes de confidentialité : certaines personnes craignent que Vision Pro ne soit utilisé pour collecter des données personnelles ou pour suivre les mouvements des utilisateurs.

Dans l’ensemble, Vision Pro est un appareil puissant avec le potentiel de révolutionner la façon dont nous interagissons avec les ordinateurs. Cependant, il existe également des problèmes potentiels concernant l’appareil, tels que la dépendance, l’isolement et la confidentialité. Reste à savoir si Vision Pro aura du succès sur le long terme.

