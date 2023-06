Couleurs anormales des eaux en Émilie-Romagne après le déluge : des tonnes de poissons morts

Inondation en Émilie-Romagne 2023

Les inondations qui ont frappé l’Émilie-Romagne le 18 mai continuent d’avoir des conséquences dévastatrices sur la faune et l’environnement. Des dizaines de quintaux de carcasses de poissons morts ont été récupérés, tandis que les eaux de certains canaux ont pris une couleur anormale. Une grande tache noire et nauséabonde a atteint la mer dans la région de Ravenne.

Les inondations dévastatrices qui ont frappé l’Émilie-Romagne à la mi-mai continuent d’avoir des conséquences importantes sur la faune et la salubrité potentielle de l’eau. Des couleurs anormales ont été enregistrées ces derniers jours dans certains cours d’eau de la province de Ravenne, associées à d’importantes mortalités de poissons. On parle de dizaines et de dizaines de tonnes d’animaux morts déjà collectés à travers des filets et des barrages, pour empêcher les carcasses d’atteindre la mer et de causer là aussi des problèmes environnementaux. Comme indiqué dans un communiqué de presse de l’ARPAE (Agence de prévention de l’environnement énergétique d’Émilie-Romagne), des poissons d’eau douce et d’eau de mer ont été retrouvés morts : parmi eux, des carpes, des mulets, des carassins, des anguilles et des torpilles (cette dernière espèce est le plus grand spécimen au monde). a été récemment capturé dans le fleuve Pô). Les tronçons concernés sont proches de l’embouchure et il est normal qu’il s’agisse d’espèces des deux « mondes » adaptées à l’eau saumâtre. Mais les eaux sombres, sales et nauséabondes du déluge ont atteint la mer, créant une gigantesque tache noire devant Casal Borsetti, où la baignade est interdite.

Les événements rencontrés par les techniciens de l’ARPAE sont de deux types. La première, mise en évidence dans le canal Zaniolo, dans la commune de Conselice (parmi les plus touchées par la crue du 18 mai), se caractérise par une eau de couleur rosâtre-rougeâtre. Les premières analyses ont révélé « la présence de bactéries soufrées pourpres et d’algues unicellulaires du genre Euglena, organismes qui dans certaines conditions peuvent provoquer une coloration rouge de l’eau et qui prolifèrent dans des conditions de forte charge organique et de pénurie d’oxygène ». L’hypoxie, c’est-à-dire le manque d’oxygène, est un phénomène bien connu qui peut se déclencher lorsqu’il y a une concentration importante de biomasse en décomposition – cela se produit par exemple après des explosions d’algues – et lorsque les eaux sont chargées de nitrates et d’autres composés organiques. Ce sont des conditions caractéristiques des fameuses « zones mortes », comme celle du golfe du Mexique, à l’embouchure du très pollué fleuve Mississippi. Le manque d’oxygène et la charge organique élevée ont été constatés dans les eaux du canal Zaniolo, qui « constitue la première section du canal Destra Reno », comme l’explique l’ARPAE. Les résultats approfondis des analyses sont attendus pour comprendre ce qui s’est réellement passé dans ce canal. En effet, l’agence explique que la prolifération des organismes détectés n’est pas un phénomène « sans précédent », étant donné qu' »elle peut se produire ponctuellement dans les cours d’eau, généralement en été, dans des conditions de fort rayonnement solaire ». émi

Plus préoccupante est la situation constatée ces derniers jours dans le chenal de la Mandriole, où une morne mort de poissons a été enregistrée. « Le canal Mandriole s’insère dans le canal Destra Reno, d’où se sont envolées les eaux sombres de la zone inondée de Conselice », explique l’ARPAE. Lorsque des inondations se produisent, les eaux usées, les produits chimiques utilisés pour pulvériser les champs et les fluides de toutes sortes peuvent être transportés à des kilomètres et des kilomètres, se retrouvant dans les cours d’eau sous la forme de grandes taches sombres qui font des ravages parmi la faune sauvage.

Comme l’explique Resto del Carlino, 50 quintaux de poissons morts ont été retrouvés par les techniciens du Reclamation Consortium, qui les ont récupérés dans l’eau stagnante, de couleur noire et à l’odeur insupportable. De nombreux animaux s’étaient réfugiés dans ce canal car l’eau était encore oxygénée, mais à la fin les eaux sombres des alluvions revinrent et les condamnèrent à la mort. « Les techniciens de l’Arpae ont constaté une coloration sombre des eaux, avec une mauvaise odeur, et ont vérifié l’absence quasi totale d’oxygène, qui a causé la mort des poissons », a précisé l’agence.

D’autres études et analyses de site devront être menées pour déterminer les conséquences environnementales détaillées des inondations, mais il est clair que de nombreux animaux meurent à la suite de la catastrophe du 18 mai. Comme indiqué, les eaux usées alluviales ont atteint la mer et des conséquences sur les espèces et les écosystèmes côtiers ne peuvent être exclues. La baignade dans la zone touchée de Casalborsetti a été interdite. Depuis début juin, les interdictions ont été levées dans de nombreuses autres parties de la province de Ravenne.

