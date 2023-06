Ma fonctionnalité préférée de watchOS 10 est quelque chose dont personne ne se souciera

Apple appelle watchOS 10 une « mise à jour importante pour Apple Watch ». J’exécute la version préliminaire de la mise à jour logicielle depuis quelques jours maintenant, et je pense que c’est une bonne façon de la caractériser. Apple n’a pas jeté watchOS tel que nous le connaissons et est retourné à la planche à dessin avec une idée totalement différente. Au lieu de cela, watchOS 10 revisite les applications intégrées avec une conception adaptée aux écrans modernes et redessine la navigation pour inclure un nouveau système de widgets.

Conçu pour les grands écrans

Il y a beaucoup à aimer dans watchOS 10 pour Apple Watch. En plus de se déplacer autour de quels boutons et gestes font quoi, watchOS est également plus rebondissant et fluide tout en restant contraint avec goût. La façon subtile dont les complications surgissent momentanément lorsque votre écran passe du mode toujours allumé au mode entièrement actif est la bonne quantité de jeu. La grille de l’application conserve ses racines en nid d’abeille, mais une largeur fixe et un flux de défilement vertical mettent de l’ordre dans le chaos rebelle qui a poussé de nombreux utilisateurs à préférer la vue en mode liste maladroite.

watchOS 10 est également décisif pour adopter le défilement vertical à travers le système. Cette approche fait correspondre le comportement logiciel avec le mouvement matériel de la Digital Crown. Ceci est similaire aux versions récentes de watchOS, mais cette fois Apple a combiné l’organisation de tri de la pagination horizontale dans les applications à des vues verticales plus denses en informations. Le résultat est des vues plein écran paginées qui utilisent souvent la couleur pour ajouter du caractère et un sentiment d’appartenance.

Gestion de la santé mentale

C’est bien beau, mais qu’en est-il de l’utilité générale de watchOS 10 ? Après quelques jours d’utilisation de watchOS 10, je pense avoir choisi quelle sera ma fonctionnalité préférée. Mais d’abord, je dois donner une mention honorable à une fonctionnalité que j’utilise déjà et que j’espère trouver bénéfique : la journalisation de l’humeur et des émotions. J’ai parlé sur ce site de la façon dont Apple Watch excelle dans la connaissance de la santé physique, mais a jusqu’à présent été plutôt ignorante de la santé mentale en 2019 :

J’ai écrit pour la première fois sur mon parcours de santé et de remise en forme avec l’Apple Watch il y a deux ans. Les deux dernières années ont été mouvementées (c’est le moins qu’on puisse dire), donc une mise à jour s’impose. J’ai commencé 2017 sur une bonne note, j’ai fait face à de nouveaux défis dans ma vie personnelle qui ont bouleversé mon monde, j’ai vu la naissance de mon fils et j’ai déménagé ma famille dans une nouvelle maison. Mon parcours de santé et de remise en forme et mon expérience de la course à pied ont culminé au printemps, puis j’ai rompu mes routines saines après une expérience difficile au cours de l’été qui a déclenché une dépression paralysante – pas le premier épisode que j’ai vécu mais le pire. Semblable à la santé physique, la santé mentale est depuis longtemps quelque chose que j’ai trouvé difficile à gérer tout au long de la vie pour une myriade de raisons. […] La santé mentale n’est pas aussi facile à surveiller que la santé physique, et dans l’une ou l’autre catégorie, il n’y a jamais une seule suite de meilleures pratiques qui fonctionne pour tout le monde. […] La santé mentale est aussi essentielle que la santé physique, sinon plus. Considérez l’esprit comme un muscle, même si l’Apple Watch ne peut pas mesurer son exercice de la même manière.

Quatre ans plus tard, watchOS 10 a une réponse :

La santé mentale est aussi importante que la santé physique, et la recherche montre que réfléchir sur l’état d’esprit peut aider à développer la conscience émotionnelle et la résilience. Avec l’application Mindfulness de watchOS 10, les utilisateurs peuvent enregistrer discrètement et facilement leurs émotions momentanées et leurs humeurs quotidiennes. Les utilisateurs peuvent tourner la couronne numérique pour faire défiler des formes attrayantes et multidimensionnelles pour choisir comment ils se sentent, sélectionner ce qui a le plus d’impact sur eux et décrire leurs sentiments. Dans l’application Santé d’iOS 17 et d’iPadOS 17, les utilisateurs peuvent voir des informations précieuses pour identifier ce qui pourrait contribuer à leur état d’esprit, qu’il s’agisse d’associations ou de facteurs liés au mode de vie, comme le sommeil ou l’exercice. De plus, les évaluations de la dépression et de l’anxiété souvent utilisées dans les cliniques sont désormais facilement accessibles dans l’application Santé et peuvent aider les utilisateurs à déterminer leur niveau de risque, à se connecter aux ressources disponibles dans leur région et à créer un PDF à partager avec leur médecin.

Je suis très encouragé par l’enregistrement de l’humeur et des émotions jusqu’à présent. Ce qui a commencé la vie en tant qu’application Breathe s’est maintenant transformé en une application plus complète qui vous permet de consigner comment vous vous sentez maintenant et comment vous vous êtes senti globalement en une journée. Vous n’avez pas besoin d’être dans des séances de respiration ou des visuels stimulants pour bénéficier de l’application Mindfulness sur Apple Watch. J’ai également essayé l’évaluation de l’anxiété et de la dépression disponible via l’application Santé sur iPhone et iPad. Je prends des médicaments pour les deux et je pouvais dire que mes réponses étaient différentes que si je ne le faisais pas.

Vraiment, j’aime voir des outils et des ressources de santé mentale faire partie d’iOS et de watchOS sans avoir besoin d’applications supplémentaires à découvrir et à télécharger. Je crois que la journalisation de l’humeur et des émotions m’aidera, et je suis convaincu que ces outils seront bénéfiques pour tous ceux qui les essaieront. Beaucoup de gens seront aidés par ces mises à jour.

Saison torride

Quelque chose dont je soupçonne que beaucoup moins de gens se soucient se démarque toujours comme quelque chose que j’utilise tous les jours et que je vois toutes les heures. Ce n’est pas aussi percutant que la santé mentale, mais cela compte beaucoup pour moi. C’est le pourcentage d’humidité en tant que complication de l’application météo d’Apple. Sérieusement. Je vis le long de la côte du golfe où le niveau d’humidité est un meilleur indicateur du confort extérieur que la température.

En été, il fait toujours chaud et la chaleur n’a pas vraiment d’importance. L’humidité, d’autre part, est une indication énorme de la façon dont il sera agréable ou misérable de sortir. 90 degrés et 55 % d’humidité est plus ma vitesse que 80 degrés et 85 % d’humidité. L’humidité est un point de données dans Apple Weather depuis un certain temps déjà, mais watchOS 10 est la première version à inclure une complication de cadran de montre. En y repensant, alors que nous revisitons des choses que j’ai écrites la dernière décennie, il y a ceci de 2018 :

Les données d’humidité sont fournies avec Carrot Weather (abonnement de 4,99 $ + 3,99 $/an). C’est peut-être exagéré pour la façon dont je l’utilise – uniquement pour voir les données d’humidité sur Infograph – mais j’aime ça. Il fait souvent très humide là où j’habite et 80º peut être très différent selon le degré d’humidité à l’extérieur. Les applications Calendrier et Météo d’Apple pourraient fournir des données pour ces complications, mais ce n’est que le début pour Apple Watch Series 4 et les complications du coin Infograph. Je suis heureux qu’il existe d’autres applications qui comblent les lacunes. L’omission d’humidité est en fait un peu plus curieuse. Apple présente ces données sur l’application iPhone Weather, mais pas sur l’application Apple Watch Weather ; la seule façon de vérifier sans application tierce est d’utiliser Siri. La qualité de l’air et l’indice UV sont nouveaux pour watchOS 5 et entraînent de jolies complications, mais les variables majeures ne le sont pas non plus là où je vis.

Un, deux, trois, quatre, cinq ans plus tard… Je dirais que watchOS 10 est en effet une mise à jour marquante pour Apple Watch.

