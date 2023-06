Logitech regroupe certaines de ses sous-marques sous l’égide de Logitech G

En bref : Au fil des ans, Logitech a ajouté plusieurs marques à sa famille de périphériques et d’accessoires. Désormais, quelques-uns d’entre eux se regroupent sous la marque plus large de produits de jeu Logitech G.

Logitech a acheté le principal fabricant de casques Astro Gaming pour 85 millions de dollars en cash back en 2017 dans le but de mieux répondre aux besoins des joueurs sur console. Astro existe depuis 2006 et a été récupéré par Skullcandy en 2011 où il est resté jusqu’à ce que Logitech frappe à la porte.

Un peu plus d’un an plus tard, Logitech a ajouté Blue Microphones à son écurie pour environ 117 millions de dollars en espèces. Blue Microphones a été fondée en 1995 par Skipper Wise et Martins Saulespurens, et spécialisée dans les microphones, écouteurs et accessoires pour musiciens, joueurs, YouTubers, podcasteurs et streamers.

�’� joueurs et créateurs ! Nous avons une mise à jour sur notre prochaine fusion de marque entre Logitech G, @ASTROGaming, @BlueMicrophones et @logitechc! pic.twitter.com/qPPT36sJr6 – Logitech G (@LogitechG) 8 juin 2023

Dans une vidéo récente partagée sur Twitter, le directeur général de Logitech G, Ujesh Desai a dit Astro Gaming, Blue et Logitech for Creators se regroupent sous la bannière Logitech G. Alors qu’est-ce que cela indique exactement?

Desai a déclaré que tous les produits de ces gammes persisteront, mais avec une intégration plus profonde. En bref, les produits de ces sous-marques seront configurables en un seul endroit (vraisemblablement, le logiciel G Hub de Logitech).

Dans un Q&A de suivi sur Reddit, Logitech a déclaré que la marque Astro vivrait. Ils conservent également la marque Yeti de Blue Microphones, mais le nom Blue sera désormais utilisé pour décrire leurs technologies (comme les filtres vocaux Blue sur certains casques Logitech G). La marque Logitech for Creators sera dissoute dans Logitech G.

L’assistance pour les produits de marque sera toujours disponible via le portail d’assistance dédié de Logitech. La fusion n’aura pas non plus d’impact sur les garanties existantes, et les utilisateurs pourront toujours obtenir des versions de rechange pour les équipements existants. Les programmes d’affiliation et de parrainage seront intégrés à Logitech G, donc si cela s’applique à vous, il serait préférable de contacter votre représentant pour plus d’informations.

Les canaux de médias sociaux individuels sont également fusionnés, et cela se produira le 7 juillet.



