Comment est-il possible qu’1 Indien sur 10 souffre de diabète

Parmi les raisons de l’augmentation de cette maladie métabolique figurent le changement des habitudes alimentaires et l’avènement de la restauration rapide.

Plus de cent millions d’Indiens souffrent de diabète. C’est ce que révèle un nouveau rapport de l’Indian Council of Medical Research – India Diabetes (ICMR-INDIAB) publié dans The Lancet Diabetes and Endocrinology, considéré comme le premier à avoir évalué la prévalence de cette maladie métabolique dans tous les États indiens. L’étude, une enquête de 10 ans basée sur un exemplaire représentatif de 113 000 adultes âgés de 20 ans et plus, a révélé que les taux de diabète dans la population sont « significativement plus élevés que précédemment estimés », avec une prévalence de 11,4% de la population du pays. En comparaison, en France, la prévalence du diabète est d’environ 6 %, soit environ la moitié, alors que dans le monde, on estime que 9,2 % des adultes sont diabétiques.

En Inde, les taux les plus élevés ont été relevés dans les États de Goa (26,4%), de Pondichéry et du Kerala (près de 25%), et l’étude prévient que ces chiffres risquent de s’envoler dans les zones rurales dans les années à venir, où ils sont actuellement inférieures à celles urbaines. Le rapport a également révélé qu’environ 136 millions de personnes, soit 15,3% de la population, vivaient avec un pré-diabète, avec un risque plus élevé de développer ultérieurement un diabète.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui avait précédemment calculé que 77 millions d’Indiens souffraient de diabète et près de 25 millions étaient prédiabétiques, cette maladie métabolique est l’une des principales causes de cécité, d’insuffisance rénale, de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et d’amputation des membres inférieurs. .

Les causes de l’épidémie de diabète en Inde

Mais qu’est-ce qui se cache derrière l’augmentation des cas de diabète en Inde ? Selon le Dr Viswanathan Mohan, auteur principal de l’étude, parmi les principales causes figurent le changement des habitudes alimentaires, la migration vers les villes, les horaires de travail irréguliers, les habitudes sédentaires, mais aussi le stress, la pollution et l’avènement de la restauration rapide.

« Ces facteurs combinés font augmenter le nombre de patients atteints de diabète, mais aussi d’hypertension et d’obésité abdominale », a déclaré le Dr. Mohan, interviewé par The Hindu – . La solution ne réside pas seulement dans les politiques et les interventions gouvernementales : les gens doivent également assumer la responsabilité de manger sainement, de réduire les aliments riches en glucides, en lipides, en sucre et en sel, de dormir à l’heure et de faire de l’exercice. Un peu de discipline contribuera grandement à nous garder en bonne santé. »

