Prince of Persia: The Lost Crown – Une nouvelle ère pour le jeu légendaire

La surprise d’ouverture du Summer Game Fest 2023 d’Ubisoft a ravi les fans du monde entier. Le remake tant attendu de Prince of Persia: Sands of Time est peut-être encore en préparation, mais les fans peuvent célébrer alors que Prince of Persia: The Lost Crown occupe le devant de la scène. Ce nouveau jeu offre une expérience de jeu unique tout en rendant hommage aux débuts du Prince en 2D.

Ce que l’on sait de Prince of Persia : The Lost Crown

Le gameplay est plus rapide et plus excitant qu’auparavant, combinant des combats impressionnants et des sauts rapides. Dans cette aventure palpitante, les joueurs incarnent Sargon, un jeune et talentueux guerrier membre du prestigieux groupe des Immortels. Leur objectif est de libérer le prince Ghassan du dangereux et légendaire mont Qaf. La nature perfide du temps lui-même et le besoin urgent de rétablir l’équilibre dans le monde seront révélés à Sargon et à ses camarades alors qu’ils traversent un terrain autrefois magnifique mais désormais dangereux. Prince of Persia: The Lost Crown est influencé par les jeux Metroid, créant une expérience engageante et passionnante.

Ce jeu de plateforme d’action 2.5D, développé par Ubisoft Montpellier, célèbre pour Rayman, suit le style classique de Metroid. Il met en vedette un héros agile et acrobatique et offre un monde tentaculaire et complexe à explorer.

La bande-annonce du jeu donne aux joueurs un avant-goût des combats de boss époustouflants et massifs à venir. Gareth Coker, un compositeur renommé surtout connu pour son travail sur Ori, a créé des thèmes musicaux incroyables pour le jeu. Dans le même temps, Mentrix, un célèbre musicien iranien ajoute des instruments traditionnels à la musique du jeu, plongeant les joueurs dans la vieille Perse.

Marquez vos calendriers pour le 18 janvier alors que Prince of Persia: The Lost Crown sera lancé sur plusieurs plateformes, y compris PC via Epic Games Store et Ubisoft Store, Amazon Luna, PlayStation 5 et 4, Xbox Series X/S et Xbox One, et Switch Nintendo. Les fans attendent avec impatience plus d’informations après cette nouvelle passionnante, et Ubisoft promet d’en révéler plus lors de leur webdiffusion lundi.

