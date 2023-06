Comment fonctionne City Tree, la tour « mangeuse de smog » qui refroidit l’air installée à Bari

Une tour a été installée à Bari qui peut purifier l’air du smog et réduire la température ambiante, un système innovant qui favorise la durabilité environnementale. Voici comment cela fonctionne.

Une tour de l’arbre de la ville. Crédit : Greencitysolutions

Une curieuse tour à panneaux de bois a été installée à Bari qui a un double objectif vertueux : purifier l’air ambiant du smog et en abaisser la température. C’est un dispositif qui combine une technologie de pointe et des éléments naturels pour améliorer l’habitabilité des environnements urbains, en particulier pendant la saison chaude, lorsque les températures maximales augmentent considérablement et que les concentrations de particules fines augmentent, ainsi que la réduction des précipitations. C’est la première colonne de ce genre en France. Appelé City Tree, littéralement « City Tree », il a été créé par la société allemande Greencity Solution : celui installé à Bari, plus précisément à Largo Sorrentino, a été inauguré le matin du 9 juin en présence du conseiller aux travaux publics Giuseppe Galasso et les managers de JTI Italia et Save the Planet, qui ont promu l’initiative. En effet, l’un des objectifs de City Tree est de promouvoir la durabilité environnementale, dans un contexte de changement climatique de plus en plus grave et dangereux.

Mais comment fonctionne exactement cette structure ? La vocation est similaire à celle de la tour « Verto » de 5 mètres de haut apparue ces dernières semaines à New Delhi en Inde, cependant elle se distingue par plusieurs caractéristiques. Techniquement, City Tree est en fait un filtre biotechnologique, le premier du genre, dont le cœur battant est représenté par des couches de mousse posées sur des dalles verticaux. Ces organismes, dotés d’un pouvoir filtrant naturel et très efficace, fonctionnent en combinaison avec un système de ventilation automatisé qui permet à l’air chaud et pollué d’entrer dans la tour et d’en ressortir plus frais et plus propre. On estime qu’une seule tour a la capacité de filtrer 5 000 mètres cubes d’air par heure, soit 120 000 mètres cubes d’air par jour. C’est une capacité nettement inférieure à celle de la tour Verto, qui atteint 600 000 mètres cubes d’air toutes les 24 heures, cependant cette dernière ne possède pas de filtres biologiques et ne permet pas aux gens de s’asseoir. En effet, City Tree possède de véritables bancs à sa base, qui permettent de profiter pleinement des bienfaits garantis par la tour purificatrice.

Comme indiqué sur le site de Greencity Solution, jusqu’à 82% des poussières fines présentes dans l’air ambiant sont filtrées par la mousse, de plus l’air est refroidi de 2,5°C au niveau des bancs (le pouvoir filtrant à ce moment là niveau est de 53 pour cent). Plus vous vous éloignez, plus l’effet de filtrage et de refroidissement est naturellement moindre. À 3 mètres, la filtration est réduite à 36 % et la température est inférieure de 1,5 °C, tandis qu’à 5 mètres, la puissance de filtration est de 33 % et la température est réduite de 1 °C.

Globalement, on estime que jusqu’à 10 000 personnes par heure peuvent bénéficier des services offerts par City Tree, étant donné que 5 000 mètres cubes, c’est précisément la quantité d’air respiré par ce nombre de personnes. En 10 semaines, une tour installée dans le quartier londonien de Wandsworth est parvenue à filtrer 65 grammes de particules ultrafines, très dangereuses pour la santé car pouvant pénétrer profondément dans les poumons et déclencher de graves pathologies. C’est une concentration équivalente à celle émise par une voiture en un an environ (parcourant 14 400 kilomètres) et en consommant plus de 5 000 cigarettes.

La structure est équipée d’écrans d’information et dispose également de capteurs qui collectent des données sur la qualité de l’air, qui sont transmises aux autorités compétentes via des rapports mensuels. En plus du filtrage, City Tree fonctionne donc également comme une sorte de station de surveillance. Son installation à Bari a été accueillie avec beaucoup d’intérêt par l’administration de la ville : « Nous avons accueilli avec beaucoup d’intérêt cette initiative qui promet de multiples effets positifs, en premier lieu l’amélioration de la qualité de l’air. Chaque petit pas en avant que nous faisons pour aider à améliorer le climat de notre ville est important », a commenté le maire de Bari Antonio Decaro.

« De telles interventions sont donc les bienvenues, qui s’intègrent aux actions mises en place par l’administration municipale sur plusieurs fronts : de l’augmentation des espaces verts, aux politiques d’incitation à la mobilité durable jusqu’à l’efficacité des bâtiments municipaux. De telles technologies sont certainement un outil valable qui va dans le même sens que nos initiatives visant à améliorer la qualité de vie des citoyens. Nous regardons donc très attentivement les résultats de cette installation particulière qui, nous l’espérons, sera efficace pour réduire le smog », a conclu le maire.

