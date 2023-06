Vous pouvez désormais lier votre compte Ubisoft à GeForce Now

Qu’est-ce qui vient de se passer? NVIDIA a annoncé que les joueurs de GeForce Now peuvent désormais lier leurs comptes Ubisoft pour accéder de manière transparente à leurs jeux préférés à chaque fois. La nouvelle fonctionnalité est déjà en ligne, permettant aux utilisateurs de se connecter automatiquement à une gamme de jeux Ubisoft sur GeForce Now. Il fonctionne sur tous les titres Ubisoft Connect, y compris Rainbow Six Siege, Far Cry 6 et Tom Clancy’s The Division 2, entre autres.

Dans un communiqué de presse annonçant la nouvelle fonctionnalité, NVIDIA a déclaré que la liaison de votre compte Ubisoft avec GeForce Now synchronisera automatiquement les jeux GeForce Now pris en charge à partir des bibliothèques Ubisoft Connect et Steam, aidant ainsi les joueurs à trouver leurs jeux Ubisoft plus rapidement. Lier les deux comptes garantira également que les joueurs n’auront pas à se connecter à leur compte Ubisoft pour chaque session de jeu sur GeForce Now, et seront à la place automatiquement connectés sur tous leurs appareils lorsqu’ils se connecteront une seule fois. Cela fonctionnera pour tous les jeux pris en charge achetés via Ubisoft Store et Epic Store.

GeForce Now permettait déjà aux joueurs de lier leurs comptes Steam, Epic Games et GOG, de sorte que la fonction de liaison de compte Ubisoft est un pas dans la bonne direction. Notez que pour certains jeux Ubisoft+, vous aurez besoin d’une clé d’activation pour commencer à jouer. Si vous ne pouvez pas accéder à votre jeu Ubisoft sur GeForce Now même après avoir connecté les deux comptes, vous devrez d’abord lancer le jeu sur Ubisoft Connect PC.

Pour lier vos comptes Ubisoft et GeForce Now, ouvrez l’application GeForce Now sur n’importe quel appareil pris en charge, sélectionnez le menu hamburger, choisissez « Paramètres », allez dans « Connexions », puis appuyez sur le bouton « Connecter » à côté d’Ubisoft. Cela ouvrira la page de connexion au compte Ubisoft sur votre navigateur Web. Les personnes utilisant l’application GeForce Now sur leur téléviseur verront un code QR qu’ils pourront scanner avec un smartphone pour ouvrir la page de connexion. Vous pouvez également dissocier les deux comptes à tout moment en sélectionnant l’option « Dissocier » sur la même page.

Pendant ce temps, NVIDIA a également ajouté deux nouveaux jeux à la bibliothèque GeForce Now cette semaine. Cela inclut Amnesia: The Bunker et Harmony: The Fall of Reverie, qui sont tous deux de nouvelles versions. Parallèlement à cela, la nouvelle saison de The Division 2 est désormais également disponible pour votre plus grand plaisir. Intitulée « Saison 1 : Ailes brisées », c’est la première de nombreuses autres saisons qui seront déployées dans les mois à venir avec de nouvelles chasses à l’homme, événements et ligues passionnants.

