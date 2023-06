La culture de travail extrême de TSMC rebute les travailleurs américains, selon le PDG, les employés devraient avoir la passion du travail

Une patate chaude : La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC comme on l’appelle mieux, est le plus important et le plus important fabricant de puces à semi-conducteurs au monde. Mais il semble que travailler dans les opérations américaines de l’entreprise soit une expérience exténuante et brutale, ce qui rend difficile l’embauche de nouveaux employés pour ses fonderies de l’Arizona.

Fortune rapporte que le profil de TSMC sur Glassdoor, la plate-forme où les employés actuels et anciens examinent anonymement les entreprises, ne brosse pas un joli tableau de la culture de travail du géant de la technologie. Il n’avait qu’un taux d’approbation de 27% sur 91 tests. À titre de comparaison, le taux d’approbation d’Intel est de 85 %, bien que cela provienne de dizaines de milliers d’test.

Certaines des plaintes incluent des journées de douze heures, des quarts de week-end courants et un équilibre travail-vie « brutal ». Une personne a écrit qu’elle avait vu des personnes dormir au bureau pendant un mois d’affilée.

« TSMC est une question d’obéissance [and is] pas prêt pour l’Amérique », a écrit un ingénieur en janvier. Il y a aussi des plaintes concernant une mauvaise formation, le stress, de lourdes charges de travail et une atmosphère militariste.

En décembre de l’année dernière, TSCM a annoncé qu’il investirait jusqu’à 40 milliards de dollars dans la construction de deux usines de fabrication de puces avancées – utilisant les processus 4 nm et 3 nm – en Arizona, ce qui en fait l’un des plus gros investissements étrangers de l’histoire des États-Unis, et quelque chose que la Chine n’est pas Je ne suis pas content. TSMC annonce qu’elle embauchera 4 500 nouveaux travailleurs pour soutenir les deux usines, mais la culture de travail dure, les normes rigides et une période de formation requise pouvant aller jusqu’à 18 mois à Taïwan rendent difficile de pourvoir tous ces postes.

Focus Taiwan (via Tom’s Hardware) rapporte que le président de TSCM, Mark Liu, a répondu à l’article de Fortune en disant que l’entreprise ne demande pas aux employés américains de se conformer aux mêmes normes de culture de travail que celles observées à Taiwan, suggérant que les employés américains ont plus de facilité que ceux de la nation asiatique. Il a peut-être raison : Fortune a parlé à un travailleur américain de TSMC à Taïwan qui a déclaré que les employés faisaient souvent des heures supplémentaires pour terminer leur charge de travail mais avaient peur de demander à être payés pour cela.

Liu a ajouté que toute personne qui ne veut pas travailler en équipe ne devrait pas entrer dans l’industrie des semi-conducteurs, et même dans ce cas, elle ne devrait le faire que si elle a une passion pour le travail plutôt qu’un désir de salaires lucratifs.

Depuis la publication du rapport Fortune, la cote d’approbation de Glassdoor de TSMC est passée à 59 %, bien que ce ne soit toujours pas génial par rapport à Intel.

Le mois dernier, on a appris que les dépenses supplémentaires associées à la création d’usines de puces aux États-Unis par rapport à la même chose en Asie pourraient faire en sorte que les puces TSMC fabriquées en Amérique coûtent 30% de plus que celles fabriquées à Taïwan.

