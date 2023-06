Un petit kit smartphone accélère le diagnostic des cancers de la peau

Il peut capturer des images détaillées des grains de beauté et des lésions cutanées, accélérant ainsi le dépistage et les visites de suivi.

Un kit innovant de télédermatologie, un système qui permet d’étudier les principales maladies de la peau via un smartphone, permet aux dermatologues britanniques de doubler le nombre de visites en une journée. C’est ce qu’indiquent les données du NHS England qui, après le succès de la phase de test, a décidé d’étendre le service à tous les centres dermatologiques d’Angleterre pour accélérer le diagnostic du cancer de la peau. L’utilisation de ces dispositifs, actuellement en expansion également dans les études de médecine générale, permettra d’accélérer la phase de dépistage et de rationaliser les bilans de santé.

« C’est un petit kit qui a le potentiel d’accélérer le diagnostic et le traitement de dizaines de milliers de patients atteints d’un cancer de la peau », a déclaré la directrice générale du NHS England, Amanda Pritchard, qui a souligné à quel point la promotion de l’utilisation de la technologie numérique et des nouvelles pratiques de travail est « le clé » pour réduire les listes d’attente, ainsi que la raison pour laquelle le système de santé britannique étend rapidement l’utilisation de la télédermatologie.

Le kit se compose d’une petite lentille, appelée dermatoscope, à connecter à un smartphone, à travers laquelle des images haute résolution de grains de beauté, de lésions cutanées et d’autres manifestations dermatologiques sont acquises, qui peuvent être évaluées directement par les médecins généralistes, évitant aux patients d’avoir attendre de subir des évaluations spécialisées inutiles.

Le HNS est également pionnier dans l’utilisation de lentilles qui utilisent la technologie de l’intelligence artificielle pour identifier les lésions cutanées cancéreuses en quelques secondes. Cette technologie est actuellement utilisée parallèlement aux évaluations cliniques traditionnelles, mais l’espoir est qu’à long terme, elle se révélera plus rapide et plus précise que les techniques standard. Lors d’une phase de test antérieure, il a été démontré que sa mise en œuvre permettait d’éviter environ 10 000 rendez-vous en face à face inutiles.

« Nous allons un peu plus loin en élargissant l’utilisation de lentilles qui utilisent l’intelligence artificielle en télédermatologie pour diagnostiquer les cancers de la peau, et cela s’avère très efficace dans les domaines qui ont jusqu’à présent expérimenté la technologie – a ajouté Pritchard -. Ce n’est qu’un exemple d’innovation mise en œuvre par le NHS pour s’assurer que les personnes sont diagnostiquées et traitées pour un cancer le plus tôt possible. Nous investissons également pour accroître la capacité diagnostique et thérapeutique et faire progresser les initiatives de diagnostic précoce. Et nous ne nous arrêterons pas là dans nos efforts pour détecter les cancers plus tôt et sauver plus de vies. »

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :