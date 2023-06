Micron commence à produire en masse des modules RDIMM DDR5-4800 haute capacité de 96 Go

Qu’est-ce qui vient de se passer? La société américaine de semi-conducteurs Micron Technology a annoncé qu’elle avait commencé à produire en masse des modules RDIMM DDR5 haute capacité de 96 Go. Les modules offrent des vitesses allant jusqu’à 4800 MT/s et sont conçus pour les postes de travail et les déploiements de serveurs. La société a également affirmé que les nouveaux modules DIMM sont idéaux pour gérer les charges de travail de l’IA et des bases de données en mémoire et éliminent le besoin d’empiler les puces qui augmentent à la fois les coûts et la latence.

Les modules RDIMM DDR5 de 96 Go de Micron prennent en charge les processeurs EPYC de 4e génération d’AMD et sont utilisés dans le Supermicro 8125GS, un système basé sur AMD conçu pour le calcul haute performance, l’intelligence artificielle et la formation en apprentissage en profondeur (deep learning), ainsi que les charges de travail des serveurs industriels.

En termes de performances, Micron affirme que les systèmes équipés de processeurs AMD Zen 4 de 4e génération et de modules de mémoire Micron DDR5-4800MT/s peuvent obtenir des résultats de charge de travail de flux 2 fois plus rapides (378 Go/s) que les appareils équipés des processeurs AMD Zen 3 de 3e génération et Modules Micron DDR4-3200MT/s, qui ne pouvaient atteindre que 189 Go/sec.

Dans un communiqué de presse annonçant la production de masse des modules de 96 Go, le vice-président et directeur général du groupe de produits informatiques de Micron, Praveen Vaidyanathan, a déclaré que les solutions de mémoire haute capacité offriraient des performances optimales pour les charges de travail intensives en calcul et réduiraient le total coût de possession pour ses clients.

La RAM DDR5 a été lancée il y a quelques années et a déjà été adoptée à grande échelle par les OEM de PC et les constructeurs de bricolage, grâce aux nouvelles générations de processeurs Intel et AMD qui la prennent en charge de manière native. Intel a déployé le prise en charge de la DDR5 avec ses processeurs Core de 12e génération en 2021, tandis qu’AMD a emboîté le pas avec ses processeurs pour ordinateurs portables Ryzen de la série 6000 et ses puces de bureau de la série 7000 l’année dernière.

La DDR5 présente un certain nombre d’avantages inhérents par rapport à la DDR4, notamment une vitesse de base plus élevée et une consommation d’énergie réduite. Alors que la vitesse de fréquence par défaut pour la DDR4 est de 2133 MHz, la fréquence de base des modules DDR5 est de 4800 MHz. La DDR5 prend également en charge les modules DIMM de plus grande capacité. En théorie, la DDR5 peut prendre en charge jusqu’à 512 Go par module, bien que les processeurs de la génération actuelle d’Intel et d’AMD ne puissent prendre en charge qu’un total de 128 Go de mémoire DDR5.

Malgré tous les avantages de la DDR5, il existe quelques domaines où la DDR4 est toujours la reine. Plus particulièrement, la DDR4 a une latence inférieure à la DDR5, ce qui indique que les systèmes avec mémoire DDR4 peuvent théoriquement être plus rapides et plus réactifs que les PC avec DDR5. La latence de la DDR5 s’améliore avec le temps, mais il reste à voir si elle pourra un jour rattraper la DDR4 à cet égard.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :