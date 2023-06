WhatsApp permet désormais d’envoyer des photos en haute qualité

La dernière mise à jour bêta de WhatsApp pour Android et iOS inclut désormais une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de partager des photos de haute qualité. La mise à jour est disponible sur Google Play Store et l’application TestFlight. Les bêta-testeurs peuvent désormais gérer la qualité des photos et choisir entre la qualité standard et la qualité HD pour les grandes images. Néanmoins, il est important de noter que les photos subiront toujours une certaine compression même avec l’option de qualité HD.

La mise à jour bêta de WhatsApp offre une option de partage de photos de haute qualité pour les utilisateurs Android et iOS

Selon WabetaInfo, les utilisateurs peuvent accéder à la nouvelle fonctionnalité en cliquant sur l’option qui apparaît lors du partage d’une photo. Et les utilisateurs devront sélectionner l’option HD chaque fois qu’ils souhaitent partager une photo avec une qualité et une résolution améliorées. L’option par défaut sera toujours « Qualité standard ».

Par rapport aux captures d’écran vues en janvier de cette année, l’option a changé d’apparence. Avec l’option HD maintenant clairement étiquetée. Lorsqu’une photo est partagée à l’aide de l’option de qualité HD, elle sera marquée d’une nouvelle étiquette pour la rendre facilement reconnaissable. Cependant, cette fonctionnalité n’est actuellement disponible que pour les images dans les conversations.

Bien que la possibilité d’envoyer des photos HD ne soit pas disponible pour tous les bêta-testeurs, il est probable que la fonctionnalité soit disponible plus largement dans les semaines à venir. Pour l’instant, WhatsApp procède avec prudence en testant la fonctionnalité avec un nombre réduit d’utilisateurs.

La mise à jour est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de WhatsApp qui souhaitent partager des photos de haute qualité avec leurs proches. La compression est toujours appliquée avec une qualité HD. Mais la résolution est bien meilleure. Cela se traduit par une meilleure expérience de visionnage. C’était une fonctionnalité demandée depuis longtemps par les fans de l’application populaire, et c’est bien de l’avoir enfin. Attendons qu’il arrive enfin dans la version stable.

