L’infarctus mortel est plus probable lundi, risque +13% : la raison selon les experts

Une analyse des données de 10 000 patients atteints d’une crise cardiaque sévère (STEMI) a déterminé que le lundi est le jour de la semaine le plus susceptible de subir une crise cardiaque potentiellement mortelle. Voici pourquoi selon les experts.

Le plus grand nombre de crises cardiaques graves, celles qui menacent la vie des patients, surviennent en début de semaine et surtout le lundi. Le risque, ce jour-là, est en fait 13 % plus élevé. D’autres études avaient trouvé une association statistique entre la fréquence des infarctus du myocarde et le début de la semaine, ainsi qu’avec certaines périodes de l’année : par exemple, une équipe de recherche de l’université de Lund (Suède) avait démontré qu’à Noël Veille – vers 22h00 – se produit le pic maximal de crises cardiaques de toute l’année, un chiffre qui ressort de l’analyse d’environ 300 000 crises cardiaques survenues entre 1998 et 2013.

Une équipe de recherche irlandaise dirigée par des scientifiques du Belfast Health and Social Care Trust et du Royal College of Surgeons, qui ont présenté leurs découvertes à la British Cardiovascular Society (BCS). Les chercheurs, dirigés par le professeur Jack Laffan, cardiologue à l’institut irlandais, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une enquête statistique sur les données de plus de 10 000 patients, tous admis à l’hôpital avec une crise cardiaque STEMI entre 2013 et 2018. Selon les données de la British Heart Foundation (BHF), dirigée par le professeur Sir Nilesh Samani, environ 30 000 personnes se retrouvent chaque année hospitalisées au Royaume-Uni en raison d’un de ces événements cardiovasculaires soudains et dévastateurs, liés à une obturation complète d’un coronaire (par exemple en raison aux plaques d’athérosclérose, qui s’accumulent dans la lumière des vaisseaux jusqu’à ce qu’ils s’obstruent).

En croisant les données sur les cas d’infarctus STEMI et la date d’hospitalisation, il a été déterminé que le principal taux d’infarctus est concentré en tout début de semaine, avec un pic le lundi (+13%, comme indiqué). Même le dimanche, il y en a plus que les autres jours de la semaine. Mais pourquoi les crises cardiaques sont-elles concentrées de nos jours ? Les raisons exactes ne sont pas encore connues, mais les experts pensent que le changement de mode de vie pendant le week-end peut modifier le rythme circadien et le métabolisme, ce qui, combiné au stress au travail du lundi, catalyse le risque de crise cardiaque. « Nous avons trouvé une forte corrélation statistique entre le début de la semaine de travail et l’incidence de STEMI. La cause est probablement multifactorielle, cependant, sur la base de ce que nous savons des études précédentes, il est raisonnable de supposer un élément circadien », a déclaré le professeur Laffan au Daily Record.

Les rythmes circadiens sont ceux liés à notre horloge biologique, au cycle veille-sommeil qui subit de fortes secousses le week-end. Non seulement on dort moins, mais le week-end on mange souvent plus et moins bien, avec une augmentation des lipides et des sucres dans le sang et de la tension artérielle, facteurs qui peuvent mettre à rude épreuve un système cardiovasculaire déjà affaibli, par exemple à cause des plaques athérosclérotiques. Le professeur Giovanni Esposito, professeur de cardiologie à l’Université Federico II de Naples et président national de la Société française de cardiologie interventionnelle (GISE), a expliqué dans une interview à l’ANSA que les données qui ont émergé en Irlande se retrouvent également en France. « Des études antérieures ont montré que le rythme circadien, qui régule le cycle du sommeil et de l’éveil, jouerait un rôle déterminant. En effet, trois facteurs de risque cardiovasculaire importants étroitement liés au rythme circadien tendent à être associés en début de semaine : le manque de sommeil, les horaires « déséquilibrés » et le stress du début de semaine. C’est une sorte de décalage horaire social, qui augmente le risque d’infarctus chez les sujets les plus vulnérables », a commenté l’expert. A cela s’ajoutent les « réjouissances » alimentaires évoquées plus haut.

Le cardiologue explique que réduire ces risques pour le cœur n’est pas compliqué : en effet, il faut « respecter les bonnes règles de la vie quotidienne, de l’alimentation et de l’activité physique, prendre les bonnes thérapies aux moments opportuns, et peut-être commencer la journée et la semaine sereinement ». , en essayant au moins de réduire le stress », a conclu le scientifique. Le professeur Sir Nilesh Samani a déclaré que comprendre les causes exactes de l’augmentation des événements STEMI plus tôt dans la semaine pourrait aider les médecins à sauver plus de vies. Les événements cardiovasculaires sont la première cause de décès dans les pays riches et industrialisés.

