Craig Federighi sur les nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’Apple ; comment Apple va nous protéger de l’IA

Le responsable des logiciels Apple, Craig Federighi, a parlé des nouvelles fonctionnalités de confidentialité annoncées dans le discours d’hier et de la manière dont Apple a l’intention de nous protéger de certaines des menaces présentées par l’IA.

Dans ce cadre, dit-il, Apple utilisera l’IA pour lutter contre l’un des dangers créés par l’IA…

Nouvelles fonctionnalités de confidentialité Apple

Apple a mis en évidence hier certaines des nouvelles fonctionnalités de confidentialité et les a résumées aujourd’hui.

Navigation privée

Apple affirme que les protections avancées de suivi et d’empreintes digitales vont encore plus loin pour aider à empêcher les sites Web de suivre les appareils. La navigation privée se verrouille également lorsqu’elle n’est pas utilisée, permettant à un utilisateur de garder les onglets ouverts même lorsqu’il s’éloigne de l’appareil.

Confidentialité des photos

iOS oblige déjà les applications à demander l’autorisation d’accéder à vos photos, et Apple affirme qu’iOS 17 améliore encore cette protection. Une nouvelle option « Accès limité » offre un meilleur contrôle ; les utilisateurs reçoivent plus d’informations sur l’accès qu’ils ont accordé ; et recevra des rappels occasionnels, de sorte que les autorisations peuvent être révoquées si elles ne sont plus nécessaires.

Protection contre le suivi des liens

Il est courant que les liens aient des identifiants intégrés pour savoir qui visite le site. Par exemple, si vous recevez un e-mail promotionnel et que vous cliquez sur le lien, il vous identifie probablement. Les modes de navigation privée Messages, Mail et Safari supprimeront désormais automatiquement les identifiants de suivi.

Par exemple, si vous recevez ce lien, et que vous cliquez dessus :

www.examplewebsite.com/top10vacationdestinations?clickId=d77_62jkls

alors votre iPhone supprimera automatiquement la partie ‘clickId=d77_62jkls’ avant de vous amener sur le site.

Et plus

Mais Michael Grothaus de FastCo dit que ce ne sont là que quelques-unes des dizaines de nouvelles fonctionnalités de confidentialité introduites dans les nouveaux systèmes d’exploitation. Il a eu la chance d’interviewer Craig Federighi à leur sujet, et plus encore.

À l’extrémité la plus extrême de l’échelle, le mode verrouillage offre encore plus de protection.

Avec iOS 17, Apple renforce non seulement le mode de verrouillage (en empêchant l’iPhone de se connecter aux réseaux mobiles 2G et de rejoindre automatiquement les réseaux sans fil non sécurisés), mais apporte le mode de verrouillage à l’Apple Watch pour la première fois.

La nouvelle fonctionnalité de sécurité Check In permet d’automatiser quelque chose que certaines personnes font déjà – informer quelqu’un de leur emplacement et de l’heure à laquelle ils prévoient de rentrer à la maison – mais avec une meilleure confidentialité également.

La fonctionnalité vous évite d’avoir à vous rappeler de partager manuellement votre position avec un ami avant de partir, et elle offre même plus de confidentialité que l’ancienne méthode manuelle, car l’ami n’aura pas accès à votre position à moins que vous n’ayez échec de l’enregistrement, alors que ces données de localisation sont réellement nécessaires.

Comment Apple va nous protéger des menaces de l’IA

Apple est conscient à la fois des avantages et des risques introduits par des formes d’IA plus puissantes et travaille déjà à nous protéger des menaces.

Identification des vulnérabilités du code

Une grande préoccupation concernant la confidentialité et la sécurité est que les outils d’IA peuvent être utilisés pour aider à identifier les vulnérabilités du code qui peuvent être exploitées par les pirates. Federighi le reconnaît, mais dit qu’Apple combattra le feu par le feu.

Il note qu’Apple utilise déjà un certain nombre d’outils d’analyse statiques et dynamiques pour aider l’entreprise à repérer les défauts de code potentiels qui peuvent être difficiles à détecter pour un humain. « Au fur et à mesure que ces outils deviennent de plus en plus avancés » avec l’IA, dit-il, « nous serons à l’avant-garde de l’utilisation de ces outils pour trouver des problèmes et les résoudre avant que les attaquants qui pourraient avoir accès à des outils similaires ne puissent les utiliser. ”

Se protéger des deepfakes

Les deepfakes sont des fichiers audio et vidéo générés par l’IA qui peuvent ressembler à quelqu’un que vous connaissez, de votre patron à votre conjoint. Cela rendra le risque d’escroqueries, comme celles où quelqu’un prétend avoir besoin de votre aide pour une facture, beaucoup plus convaincant.

Federighi dit qu’Apple réfléchit déjà à ces dangers.

« Quand quelqu’un peut imiter la voix de votre bien-aimé », dit-il, repérer les attaques d’ingénierie sociale ne deviendra que plus difficile. Si « quelqu’un vous demande, ‘Oh, pouvez-vous juste me donner le mot de passe pour ceci et cela ? J’ai été mis en lock-out « , et cela ressemble littéralement à votre conjoint, qui, je pense, va être une véritable menace. »

Ce qu’Apple peut faire pour réduire le risque, c’est trouver des moyens de signaler ces contrefaçons, par exemple en détectant que le message ne provient pas d’un appareil utilisé par la personne réelle.

« Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que nous signalons [deepfake threats] à l’avenir : pensons-nous avoir une connexion avec l’appareil de la personne à qui vous pensez parler ? Ce genre de choses.

Consultez le résumé complet de la confidentialité et de la sécurité d’Apple.

