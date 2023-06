Gigantesque torpille de près de 3 mètres de long capturée (puis relâchée) dans le Pô : c’est un record mondial

Un poisson torpille de près de 3 mètres a été capturé dans le fleuve Po. Le pêcheur sportif Alessandro Biancardi a capturé le gigantesque animal, qui en a partagé plusieurs clichés sur les réseaux sociaux. Grâce à elle, il établit le nouveau record mondial de l’espèce.

Le poisson torpille de près de 3 mètres. Crédit : Alessandro Biancardi / Facebook

Un énorme poisson-chat ou poisson-chat européen (Silurus glanis) a été capturé dans le fleuve Po. L’animal est si grand qu’un nouveau record mondial de pêche sportive a été établi pour cette espèce, battant le record précédent de 4 centimètres. En effet, la gigantesque torpille mesure 285 centimètres, soit près de 3 mètres. Ce n’est pas un hasard si beaucoup l’ont surnommé le « monstre », alors que tout n’est qu’un monstre ; c’est juste un gros poisson d’eau douce – en l’occurrence exceptionnel – qui vit dans les rivières et les bassins de divers pays européens.

L’espèce est originaire d’Europe de l’Est, mais elle a également été introduite ailleurs, notamment en France, où elle est présente depuis plus d’un demi-siècle. C’est donc une espèce allochtone ou « exotique » qui, du fait de sa grande voracité, peut poser des problèmes importants pour l’équilibre des écosystèmes. Ce n’est pas un hasard si, dans diverses régions, il existe une interdiction de réintroduction dans la nature après la capture de poissons-chats. Dans ce cas précis, le poisson a été relâché dans les eaux du Pô.

L’énorme poisson a été pêché par le pêcheur sportif professionnel Alessandro Biancardi de l’équipe MADCAT. L’animal a été capturé après environ 45 minutes de combats acharnés dans un tronçon du Pô dans la région de Revere, dans la province de Mantoue. L’homme, qui apparaît sur de nombreuses photographies sur les réseaux sociaux en compagnie de grands spécimens, a partagé son expérience sur la page Facebook de son équipe. Ne cachant pas ses émotions, il a décrit « avec une voix tremblante et des yeux pleins de joie » l’âpre combat avec le poisson, considéré comme un véritable rêve après 23 ans de « pêche intense au silure ».

« En silence je me suis approché du premier spot et après quelques lancers une puissante attaque est arrivée, le poisson est resté immobile pendant quelques secondes avant de commencer un combat très compliqué, entre de forts courants et de nombreux obstacles submergés. J’ai réussi calmement à combattre ce que je considérais comme un poisson préhistorique », explique le pêcheur. « Je l’ai suivi pendant 40 minutes interminables, quand il a fait surface pour la première fois, je savais vraiment que j’avais accroché un monstre, l’adrénaline a commencé à monter fort et la peur de le perdre m’a presque fait paniquer, j’étais juste devant la plus grosse torpille que j’ai ‘ jamais vu en 23 ans », a commenté Biancardi. Après avoir réussi à échouer l’animal, il l’a laissé attaché pour retrouver ses forces.

La mesure, qui a eu lieu en présence de 10 témoins et réalisée avec tous les atours de l’officialité (elle sera présentée à la fédération compétente pour le record du monde), comme indiqué, a atteint 285 centimètres. Ces poissons dépassent rarement 2 mètres de long, mais d’autres spécimens d’environ 3 mètres auraient été pêchés par le passé. On estime que l’espèce peut même atteindre 4 mètres, mais il n’y a aucune confirmation. Le poisson n’a pas été pesé car M. Biancardi craignait de trop le stresser après l’intense combat qui a conduit à sa capture. Alors il l’a relâché dans l’eau, dans l’espoir qu' »il puisse donner à un autre pêcheur la même joie qu’il m’a donnée ».

