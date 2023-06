Venmo et d’autres applications de paiement ne fournissent pas de couverture d’assurance, prévient le gouvernement américain

Vue d’ensemble : les applications de paiement sont devenues l’un des moyens les plus populaires de dépenser et de déplacer leur argent de nos jours. Mais les clients utilisent probablement mal ces applications, prévient le gouvernement américain, et ils pourraient faire face à une perte totale en cas de faillite de l’entreprise ou de nouvelles crises financières.

Le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB) a récemment publié un rapport sur les applications de paiement, un moyen de transférer des fonds qui est de plus en plus utilisé également pour stocker de l’argent. Aux États-Unis seulement, plus des trois quarts des adultes et 85 % des jeunes consommateurs (18-29 ans) ont utilisé au moins une application de paiement, ce qui a entraîné un volume de transactions d’environ 893 milliards de dollars rien qu’en 2022.

Les applications dites de « paiement P2P » telles que Venmo, Paypal et Cash App sont des organisations « non bancaires » qui proposent des services de paiement adaptés au marché numérique. En fin de compte, prévient le CFPB, leur incapacité à offrir une assurance appropriée, semblable à celle d’une banque, pourrait entraîner des problèmes d’instabilité économique. L’organisme de surveillance du gouvernement américain pour la protection des consommateurs mentionne l’effondrement des plateformes de cryptomonnaie FTX et Voyager en 2022, qui a causé des dommages importants aux consommateurs de crypto qui ont perdu des centaines de millions de dollars.

L’avertissement du CFPB intervient après la récente série de faillites bancaires très médiatisées impliquant la Silicon Valley Bank, la Signature Bank et la First Republic Bank. Dans ces cas, la Federal Deposit Insurance Corporation a pu couvrir partiellement les fonds stockés sur des comptes bancaires tandis que des clients inquiets se précipitaient vers leurs guichets automatiques locaux pour retirer leur argent en masse.

Si PayPal (qui possède également Venmo), Cash App ou d’autres plateformes de paiement P2P devaient tomber en panne, avertit le CFPB, la Federal Deposit Insurance Corporation n’aurait probablement rien à dire sur la question. Par défaut, l’agence fédérale a constaté que ces services de paiement ne sont pas couverts par des assurances-dépôts appropriées, et les utilisateurs ignorent probablement que leur salaire mensuel ou leurs économies à long terme pourraient littéralement disparaître dans les airs si les entreprises correspondantes faisaient faillite.

Un compte PayPal « simple », selon le CFPB, n’a aucune éligibilité à l’assurance-dépôts si un utilisateur ne s’engage pas dans « certaines activités » telles que l’ouverture d’un compte de carte de débit PayPal. Il en va de même pour Venmo, tandis que les utilisateurs d’Apple Pay devraient enregistrer leur compte auprès de Green Dot Bank pour bénéficier d’une assurance-dépôts intermédiaire. Pendant ce temps, Google Pay n’offre aucune garantie de dépôt dont le CFPB a connaissance.

Les fonds stockés sur les plateformes de paiement P2P peuvent être à risque de perte « en cas de difficultés financières ou de défaillance de l’entité » exploitant l’organisation non bancaire, avertit le CFPB, et les consommateurs peuvent ne pas pleinement apprécier « quand, ou dans quelles conditions, ils être protégé par une assurance-dépôts. »

Selon une déclaration de la Financial Technology Association, qui représente PayPal, le propriétaire de Cash App Block et d’autres entreprises du secteur, les applications de paiement sont « sûres et transparentes » pour les dizaines de millions de consommateurs américains et de petites entreprises qui comptent sur elles pour mieux dépenser. et gérer leur argent. Cependant, l’assurance FDIC dépend toujours du produit qu’ils choisissent d’utiliser.

