Le RTX 3060 poursuit son ascension vers le sommet de l’enquête Steam ; Windows 11 voit plus de gains

En un mot : C’est à ce moment que Valve publie les derniers résultats de l’enquête Steam. Mai a été un autre bon mois pour le RTX 3060 car il comble l’écart avec le leader GTX 1650. Il y avait aussi une nouvelle entrée Lovelace dans le graphique principal du GPU. Ailleurs, Windows 11 n’est peut-être pas aussi populaire que Microsoft le souhaiterait, mais le système d’exploitation se porte bien parmi les joueurs.

Une fois de plus, le RTX 3060 a été le GPU qui a gagné le plus d’utilisateurs en mai, faisant grimper sa part de 0,24 % à 4,9 %. Cela la place à portée de main de la GTX 1060, deuxième, tandis que la GTX 1650, la meilleure, a vu sa part chuter de 0,12 %.

Le rapport qualité-prix du RTX 3060 semble plus attrayant à la suite des sorties coûteuses de Lovelace, d’autant plus que la carte Ampere continue d’apparaître en vente. Ne soyez pas surpris si cela prend le dessus en tant que leader à un moment donné – encore une fois. Il a été brièvement numéro un en mars lorsque toute l’enquête Steam a connu une période de chaos inexpliqué lorsque tout a changé pendant un mois.

Mais ce n’était pas que de mauvaises nouvelles pour Lovelace. Le RTX 4070 est entré dans le graphique avec les deuxièmes gains les plus élevés du mois (0,21%). Nous avons donné une note élevée à la carte, lui attribuant la note de 90 dans notre test. Ailleurs, les ordinateurs portables RTX 4070 Ti, RTX 4080, 4060 et 4090 ont également connu des augmentations. Toutes les cartes de la série Radeon RX 6000 n’ont vu aucun changement ou ont perdu des utilisateurs.

AMD n’a pas non plus très bien réussi dans la section CPU. Mai a été l’un de ces mois où Intel s’est mieux comporté, augmentant sa part de marché de 0,38 % à 67,52 %.

Pendant ce temps, Windows 11 continue d’apparaître sur les machines de plus de participants à l’enquête Steam. Le dernier système d’exploitation détient désormais une part de marché de près de 40 %, après que sa part mondiale ait également atteint un niveau record en mai. Windows 10 conserve une solide avance, mais celle-ci est réduite au fil des mois.

L’augmentation du nombre de propriétaires de RTX 3060 indique que beaucoup plus de personnes disposent désormais de 12 Go de VRAM dans leur configuration. 8 Go reste le plus populaire, bien que ce montant continue d’être insuffisant pour certains nouveaux jeux AAA à des résolutions plus élevées et des paramètres maximum.

Enfin, l’enquête montre que si le 1080p reste la résolution la plus couramment utilisée par une large marge, il a perdu du terrain tandis que le 1440p en deuxième place a augmenté de 0,39%.

