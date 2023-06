La Terre étouffée par le plastique : les données glaçantes de la Journée mondiale de l’environnement 2023

Aujourd’hui, c’est la journée mondiale de l’environnement et est consacrée à la pollution plastique, véritable urgence planétaire. Les chiffres publiés sont choquants et appellent à une action rapide et décisive pour nous sauver et sauver les autres animaux.

La plage d’une île submergée de plastique

La Journée mondiale de l’environnement (WED) est célébrée chaque année le 5 juin, l’événement international le plus important pour sensibiliser le public à la durabilité, aux questions environnementales et, plus généralement, à la protection de notre seule planète. L’événement, créé par l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 1972, implique des milliards de personnes chaque année, grâce à des initiatives transversales promues par les gouvernements, les organismes, les associations, les entreprises et les citoyens ordinaires. C’est une occasion précieuse de sensibiliser et de mettre en lumière les grands problèmes environnementaux qui affligent la Terre, du changement climatique à la destruction des écosystèmes. Le thème 2023 est dédié à la pollution plastique, considérée comme une véritable urgence planétaire. C’est un fléau aux conséquences dramatiques pour la faune, mais les effets néfastes de cette matière ne sont pas encore totalement connus, notamment sur notre santé.

Pour souligner à quel point l’impact du plastique est catastrophique, un matériau polymère inventé au début des années 1900 par le chimiste belge Leo Baekeland, tels sont les chiffres lancés par l’association qui organise la journée. Chaque année, l’être humain produit 400 millions de tonnes de plastique dont la moitié est jetable, c’est-à-dire qu’il n’est utilisé qu’une seule fois avant d’être jeté. L’aspect le plus troublant de cette immense quantité de produits réside dans le fait que seulement 9% sont recyclés, tandis que 12% finissent dans des incinérateurs (avec d’autres effets sur l’environnement via des fumées toxiques et plus encore). On estime que chaque année, entre 19 et 23 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans les systèmes aquatiques, c’est-à-dire les océans, les mers, les rivières et les lacs. Une avalanche de déchets qui au fil du temps a généré d’immenses îlots de plastique au cœur des océans – comme le tristement célèbre Pacific Trash Vortex s’étendant sur des centaines de milliers ou des millions de kilomètres carrés – et a souillé les fonds marins. Rien qu’en Méditerranée, selon une étude du WWF publiée à l’occasion de la Journée mondiale des océans, l’équivalent plastique de 34 000 bouteilles d’eau finit chaque minute, soit une masse d’un peu moins de 600 000 tonnes de déchets par an.

Face à ces chiffres, il n’est pas surprenant que selon les experts, d’ici 2050 nous aurons plus de plastique que de poissons dans les mers et océans du monde entier. Après tout, depuis 1950, nous avons produit plus de 9 milliards de tonnes de plastique, résultant en 7 milliards de déchets plastiques primaires. Plus de 75 % d’entre eux se sont retrouvés dans des décharges, des flux de déchets incontrôlés et des environnements naturels, comme spécifié par le Programme des Nations Unies pour l’environnement. De plus, les chiffres de la production industrielle ne cessent d’augmenter : on estime qu’elle passera de 11 millions de tonnes en 2016 à 29 millions de tonnes en 2040. Bien que les gouvernements et les institutions prennent des mesures importantes pour encourager le recyclage et contrer le plastique à usage unique – l’UE a récemment interdit la vente de divers objets, tels que les assiettes et les couverts – des initiatives encore plus incisives et des choix personnels plus durables sont nécessaires. Ce n’est pas un hasard si la devise de la Journée mondiale de l’environnement 2023 est « BeatPlasticPollution ».

L’événement de cette année est parrainé par la Côte d’Ivoire, qui depuis une dizaine d’années a engagé une lutte serrée contre la pollution plastique. Depuis 2014, par exemple, elle a supprimé les fameux sacs plastiques, favorisant l’utilisation d’emballages réutilisables. « Le fléau de la pollution plastique est une menace visible qui touche toutes les collectivités. Nous sommes fiers de soutenir diverses initiatives contre la pandémie du plastique », a déclaré Jean-Luc Assi, ministre de l’Environnement et du Développement durable de Côte d’Ivoire dans un communiqué. « La pollution plastique et ses effets nocifs sur la santé, l’économie et l’environnement ne peuvent être ignorés. Une action urgente s’impose. En même temps, nous avons besoin de solutions réelles, efficaces et solides », a fait écho Vivianne Heijnen, ministre de l’Environnement des Pays-Bas, qui collabore avec la Côte d’Ivoire dans l’organisation de la réunion d’aujourd’hui. Le ministre a ajouté que les pays de l’UE sont activement engagés contre le plastique à usage unique, qui doit être remplacé « par des alternatives durables et durables ».

Un cachalot mort en Espagne et le contenu inquiétant de son estomac

Comme précisé, les conséquences de la pollution plastique ne sont pas encore totalement connues, notamment en ce qui concerne les microplastiques et les nanoplastiques, désormais omniprésents. Ces minuscules fragments, dispersés à partir de déchets plus importants, ont été retrouvés pratiquement partout dans l’environnement, des gouffres les plus profonds aux plus hauts sommets, où ils arrivent grâce à la circulation atmosphérique. Ils sont si répandus qu’ils se trouvent dans la nourriture que nous mangeons, l’eau que nous buvons et l’air que nous respirons. Des recherches récentes ont montré qu’en seulement deux heures, les fragments de plastique microscopiques sont capables d’atteindre notre cerveau, tandis qu’une autre étude a montré qu’ils sont présents dans le sang de deux personnes sur trois. En 2020, des microplastiques ont été découverts pour la première fois dans des organes et des tissus humains, y compris le placenta. Chaque année, nous mangeons – littéralement – 250 grammes de plastique, soit autant qu’une grande portion de pâtes. L’impact à long terme sur notre santé est encore inconnu, mais les experts émettent l’hypothèse d’une série de conséquences liées à l’inflammation, aux troubles du développement, à la reproduction et bien plus encore, dues aux substances présentes dans ces polymères.

Et les conséquences catastrophiques sur la faune ne doivent pas être oubliées, avec un nombre énorme d’animaux horriblement tués par les déchets chaque année, en particulier parmi ceux qui peuplent les mers et les océans. Parmi les plus touchés figurent les oiseaux marins (pour lesquels une nouvelle maladie, la plasticose, a été découverte), les tortues marines, les dauphins, les grands cétacés (baleines et cachalots) et les poissons, mais pratiquement tous les organismes sont exposés au danger du plastique. D’être particulièrement dangereux ceux dérivés du matériel de pêche perdu ou abandonné, les fameux « filets fantômes ». Qu’il suffise de dire que selon une récente recherche australienne, tant de lignes de pêche et de filets sont perdus chaque année qu’il est possible d’envelopper la Terre 18 fois avec eux. Ce sont des chiffres choquants et absolument dramatiques, qui soulignent une fois de plus à quel point l’impact environnemental des actions humaines est dévastateur. Agir maintenant contre la pollution plastique est le devoir de tous, car nous contribuons tous à cette catastrophe.

