AT&T émet un avertissement à tous les utilisateurs d’iPhone, d’Android, de Gmail et d’Outlook concernant une attaque de phishing voleuse d’argent

Les transactions financières numériques sont largement considérées comme l’une des méthodes de paiement les plus pratiques et les plus sécurisées et un moyen de garder un œil sur vos comptes bancaires. Cette technologie permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions financières dans le confort de leur foyer, sans jamais avoir besoin de se rendre dans une banque. Vous pouvez effectuer toutes ces tâches dans le confort de votre maison. La commodité, la facilité d’accès et la rapidité d’exécution des transactions numériques en ont fait le meilleur choix pour des millions de personnes dans le monde.

La technologie bancaire ou financière numérique est largement utilisée dans le monde. En raison de sa popularité, il devient facilement la cible de nombreux fraudeurs sur Internet et d’autres formes d’attaques de phishing. La société de support informatique AAG-IT rapporte qu’environ 3,4 milliards d’e-mails de phishing sont envoyés quotidiennement.

Qu’est-ce qu’une attaque de phishing ?

Une attaque de phishing est une forme d’attaque qui consiste à inciter les utilisateurs à divulguer des informations personnelles. Habituellement, les attaquants par hameçonnage se présentent comme de véritables entreprises afin de paraître moins suspects. Les attaques de phishing se présentent principalement sous différentes formes. Ils peuvent prendre la forme de SMs ou d’e-mails. Les attaques de phishing prennent souvent la forme d’e-mails, qui peuvent être facilement usurpés pour paraître légitimes. Les attaquants sont capables de personnaliser l’e-mail pour qu’il ait l’air plus légitime que les SMs.

Les attaques de phishing ont généralement un seul objectif, à savoir voler votre argent. Ils peuvent également distribuer des logiciels malveillants qui cibleront votre argent en fin de compte.

Comment fonctionnent les attaques de phishing ?

Comme indiqué précédemment, le courrier électronique est la méthode de livraison la plus courante pour les attaques de phishing. AT&T a expliqué plus en détail comment cela se produit. Il dit que la cible reçoit généralement un lien vers un site Web dans son courrier électronique. Le message peut être accompagné d’une offre de prix ou de quelque chose comme une demande de vérification de compte. Une fois que la cible a cliqué sur le lien, elle peut télécharger automatiquement un logiciel malveillant sur son appareil. Ce logiciel malveillant permet principalement aux pirates d’accéder à vos fichiers personnels et, bien sûr, à votre appareil. Ou, le lien peut inciter l’utilisateur à donner certaines informations personnelles qui permettront aux pirates d’accéder à vos informations bancaires.

Comment se protéger des attaques de Phishinh

AT&T a ensuite partagé quelques conseils qui aideront les utilisateurs à se protéger contre les attaques de phishing. Prenez simplement note de ces conseils et restez à l’abri des attaques de phishing.

Lorsque vous recevez un message texte ou un e-mail suspect, ne cliquez jamais sur le lien ci-joint et ne téléchargez aucun fichier joint.

Assurez-vous d’utiliser des mots de passe forts pour votre appareil ainsi que votre e-mail et mettez toujours à jour votre appareil avec le dernier correctif de sécurité.

Vous pouvez également utiliser des outils anti-hameçonnage d’une entreprise réputée pour protéger vos e-mails.

Ne donnez jamais d’informations personnelles à une personne inconnue par e-mail ou SMs.

Signalez-le à votre compagnie de carte de crédit ou à votre banque dès que vous réalisez que vous avez été victime d’une arnaque.

Signalez toute forme d’escroquerie que vous rencontrez à la Federal Trade Commission pour aider à réduire les activités d’escroquerie.

