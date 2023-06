L’homme qui vit sous l’eau depuis près de 100 jours va très bien : « Cela retarde mon vieillissement »

Joseph Dituri a 55 ans et vit à 9 mètres de profondeur dans les eaux au large de la Floride depuis près de 100 jours. Dans sa capsule reposant sur le fond marin, il y a une pression qui est presque le double de celle trouvée sur Terre. Une condition qui modifie désormais également son corps.

Professeur Dituri au Jules’ Undersea Lodge. Crédit : Joseph Dituri / Instagram

Jules’ Undersea Lodge est une capsule de 55 mètres carrés. Il se trouve à une profondeur de 9 mètres au large des côtes de la Floride. Il a une salle de bain, une cuisine et même une fenêtre. Quant à l’espace, ce n’est pas mal, mais y passer une seule nuit coûte plus cher que de louer une chambre dans le quartier de S. Ambrogio à Milan. Jules’ Undersea Lodge commence à 1 125 $ la nuit. Mais surtout, comme la plupart des chambres du quartier de S. Ambrogio, elle est déjà occupée. Pendant presque plus de mois, Joseph Dituri, un ingénieur biomédical qui a battu le 15 mai le record du plus grand nombre de jours passés sous l’eau, a vécu dans cette structure. Le 15 mai avait atteint le 74e jour sous l’eau. Maintenant oint pour passer la barre des 100.

Ces comptes pour Dituri, le Dr Deep Sea autoproclamé, valent peut-être un peu moins. Après 28 ans passés sur les sous-marins de la Marine, Dituri est aujourd’hui professeur à l’Université de Floride du Sud et étudie les effets des conditions de vie sous-marines sur notre corps. En fait, Jules’ Undersea Lodge vit à une pression supérieure à celle normalement enregistrée sur Terre, presque le double. Prenons une atmosphère (atm) comme unité de mesure, cette grandeur définit la pression exercée par une colonne aussi haute que l’atmosphère terrestre vers un point au-dessus du niveau de la mer, à 0° centigrade et positionné à 45° de latitude. La pression ressentie à l’intérieur de la capsule posée au fond de l’océan en Floride atteint 1,7 atmosphères.

Le corps change lorsqu’il est sous pression

Duturi passe une bonne partie de son temps à parler de la vie dans ces conditions. Internet semble bien fonctionner. L’homme, habitué à vivre sous la mer, n’a aucun problème avec la pression, les espaces, l’humidité et même pas avec la lumière projetée ou filtrée par l’eau de mer. Au contraire. Dans une interview au journal britannique The Guardian, il a déclaré que ces conditions l’aidaient à se ressourcer.

« Je n’essaie pas de prétendre que cela vous gardera immortel. Mais nous savons que l’exposition à une pression accrue augmente la prolifération des cellules souches. Il augmente la longueur des télomères, il augmente également le collagène. Nous essayons donc de contrôler le vieillissement cellulaire. »

Les télomères sont des portions d’ADN qui, plus le temps passe et plus elles se dégradent, sont considérées comme liées au vieillissement de l’organisme. Selon le scientifique. Les seuls effets négatifs semblent être liés au besoin d’aller aux toilettes. La pression se fait sentir sur tous les organes, y compris la vessie. Pas seulement. Une pression plus élevée compliquerait également les rapports sexuels : « Je ne pense pas que nous pourrions propager l’espèce ici-bas. »

Études pour le voyage vers Mars

Cette expérience implique également une série d’études pour les voyages spatiaux. Avec les technologies actuelles, si un spécimen de notre espèce arrivait sur Mars, il serait obligé de voyager pendant plusieurs mois. L’un des objectifs de Duturi est de comprendre dans cette forme de semi-isolement quels aliments peuvent résister à tant de choses tout en garantissant une alimentation complète aux futurs astronautes : « Quelle nourriture les gens mangeront-ils qui soit stable sur les étagères, non réfrigérée, qui soit stockable, ça a bon goût, ça ne va pas nous rendre fous ? ».

