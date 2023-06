Protéger votre vie privée : un guide sur l’accès au microphone pour smartphone et les assistants vocaux

Les téléphones sont cruciaux dans notre vie quotidienne, car ils permettent de se connecter, d’apprendre et de s’amuser. Cependant, l’utilisation de microphones par les applications pour smartphones et le comportement des assistants vocaux tels que Siri, Alexa et Google Assistant ont soulevé des problèmes de confidentialité. Nous devons donc faire la lumière sur ces problèmes et réfléchir à la manière dont les utilisateurs peuvent garder le contrôle de leur vie privée tout en utilisant des assistants vocaux.

Applications pour smartphone et accès au microphone

Les microphones intégrés sur les smartphones sont conçus pour reconnaître les commandes vocales et activer les fonctions activées par la voix. Alors que certaines applications, dont Facebook et Instagram, peuvent demander l’accès au microphone pour enregistrer des vidéos avec du son, il est important de comprendre que cet accès ne doit pas être constant. En prenant quelques mesures rapides, les utilisateurs peuvent déterminer qui peut utiliser le micro.

Atténuer les risques de confidentialité

La présence de logiciels malveillants sur les téléphones mobiles est un grave problème de confidentialité. Un logiciel malveillant peut être installé en cliquant sur un lien malveillant, permettant aux fraudeurs d’accéder à vos actions et à vos données personnelles. Se défendre contre de tels risques est crucial. L’installation d’un logiciel antivirus fiable sur tous vos appareils ajoute une couche de sécurité importante. Cela empêche l’installation de logiciels malveillants et protège les données personnelles de l’utilisateur contre les pirates.

Transparence dans les assistants vocaux

Les assistants vocaux populaires tels que Siri, Alexa et Google Assistant ont fait leur chemin dans de nombreux appareils, notamment les smartphones, les haut-parleurs et les systèmes de maison intelligente. Ces assistants se posent des questions sur leur écoute et sur la manière dont ils gèrent les informations qu’ils reçoivent. Les inquiétudes concernant la vie privée peuvent être atténuées en étant conscient des procédures et de la transparence de ces assistants.

En garantissant que les demandes audio restent sur l’appareil jusqu’à ce qu’elles soient spécifiquement partagées, Siri d’Apple accorde la priorité à la confidentialité des utilisateurs. Les serveurs d’Apple ne sont même pas contactés par les demandes adressées à des applications telles que Notes ou Messages. Google Assistant, cependant, permet aux utilisateurs de gérer et de supprimer les messages enregistrés tout en envoyant des demandes à ses serveurs par défaut. Les utilisateurs peuvent être assurés que Google ne vendra jamais leurs données personnelles ou leurs enregistrements audio à des tiers.

Alexa d’Amazon se concentre également sur la discrétion et la confidentialité des clients. Les requêtes Alexa sont stockées en toute sécurité dans le cloud à l’aide du cryptage. Les utilisateurs ont un accès facile pour gérer et supprimer leurs enregistrements. Ils peuvent également les organiser par date ou par appareil, ou choisir de ne sauvegarder aucun enregistrement.

Cependant, vous devez savoir que toutes les marques ne sont pas honnêtes. Sans vouloir accuser personne, pourquoi la calculatrice Xiaomi demande-t-elle l’accès aux contacts ?

Foxnews a fourni un guide complet sur la façon de vérifier si votre téléphone vous espionne.

Comment vérifier quelles applications sur votre iPhone écoutent

Ouvrez votre application Paramètres

Cliquez sur Confidentialité et sécurité

Appuyez sur Micro

Vous verrez une liste d’applications qui ont accès au microphone à tout moment. Donc, si vous trouvez que l’un d’entre eux ne devrait pas y avoir accès, désactivez-le.

Comment vérifier quelles applications sur votre Android écoutent

Aller aux paramètres

Cliquez sur Candidatures

Cliquez sur Gestionnaire d’applications

Faites défiler jusqu’à n’importe quelle application (Facebook, Snapchat, etc.)

Cliquez sur Autorisations

Désactiver le micro

Le fabricant de votre téléphone Android peut avoir des paramètres différents.

Voici comment désactiver Siri

Aller aux paramètres

Cliquez sur Siri et rechercher

Désactivez les options suivantes :

Écoutez « Hey Siri »

Appuyez sur le bouton latéral pour Siri

Autoriser Siri lorsqu’il est verrouillé

Une fenêtre contextuelle vous demandera si vous souhaitez désactiver Siri. Cliquez sur Désactiver Siri

Comment désactiver l’assistant Google

Aller aux paramètres

Sélectionnez Google

Cliquez sur Services de compte

Cliquez sur Recherche, Assistant et Voix

Sélectionnez la voix

Sélectionnez Correspondance vocale

Désactiver Hey Google

