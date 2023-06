Google utilise des modèles d’apprentissage automatique pour accélérer la recherche dans Gmail

Prendre des raccourcis : Introduit en 2004, Gmail offrait aux utilisateurs une alternative plus robuste aux anciens services de messagerie Web tels que Yahoo et Hotmail. Aujourd’hui, Gmail est l’un des services de messagerie les plus fiables au monde, représentant plus de 27 % de tous les e-mails ouverts et plus de 330 milliards d’e-mails au total chaque jour. C’est beaucoup d’e-mails à parcourir, et c’est exactement le genre de problème que Google veut vous aider à surmonter grâce à la puissance de l’apprentissage automatique.

Des millions d’utilisateurs à travers le monde font confiance à Gmail comme principal service de messagerie. Et ce n’est pas un mystère que le grand nombre d’e-mails envoyés et reçus quotidiennement peut faire de garder une boîte de réception propre et ordonnée rien de plus qu’un rêve. Mais l’aide est en route, selon l’équipe Google Workspace Updates, site de ventes les efforts de Gmail pour incorporer des modèles d’apprentissage automatique afin d’améliorer son expérience de recherche de courrier.

Le billet de blog indique que Google introduit une fonctionnalité qui exploitera ses dernières technologies d’apprentissage automatique pour fournir des résultats de recherche Gmail plus précis. Cette technologie vise à fournir un ensemble de résultats plus ciblés et précis.

Une fois en vigueur, les utilisateurs de Gmail lançant des recherches seront automatiquement assistés par les modèles d’apprentissage automatique nouvellement intégrés de Google. Ces modèles prendront en compte les termes de recherche de l’utilisateur et les e-mails récents pour produire des résultats plus pertinents qui correspondent étroitement à la requête de recherche de l’utilisateur. Le billet de blog indique que les résultats assistés par l’IA seront présentés en haut des résultats dans une section dédiée, suivis de tous les autres résultats généralement renvoyés, classés par récence.

La nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs de Gmail sans aucune action ou configuration supplémentaire requise. Les utilisateurs mobiles utiliseront simplement la barre de recherche Gmail comme d’habitude, en saisissant tous les mots-clés nécessaires pour récupérer les résultats de recherche pertinents et souhaités.

La nouvelle fonctionnalité de recherche Gmail a commencé à être déployée via les cycles de lancement rapide et de lancement programmé de Google le 2 juin 2023. Rapid Release met les nouvelles fonctionnalités à la disposition des consommateurs dès qu’elles sont déployées par Google, ce qui n’entraîne aucune période d’évaluation et une disponibilité immédiate. La version planifiée, le paramètre de version par défaut de Google, retarde la publication de nouvelles fonctionnalités afin que les administrateurs aient le temps de former le personnel ou de préparer leur organisation pour le changement en attente. Le cycle de publication planifiée commence généralement 1 à 2 semaines après le cycle de déploiement de la publication rapide.

