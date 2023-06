Abattage de porcs, poissons, lapins et autres animaux en Chine : « cuits vivants » par la chaleur accablante

En 2022, la Chine a connu la pire vague de chaleur extrême de son histoire, mais 2023 sera probablement encore plus dramatique. Des températures infernales, avec des centaines de nouveaux records historiques pour mai, tuent déjà des animaux, tandis que des inondations dévastent les récoltes.

Ces dernières semaines, la Chine a été frappée par une vague de chaleur extrême, responsable d’une mort dévastatrice d’animaux dans plusieurs régions. Parmi les espèces les plus touchées figurent les porcs, les lapins et les poissons d’élevage, littéralement « cuits vivants » en raison de la chaleur insupportable. La sécheresse déclenchée par les températures infernales menace également sérieusement le bassin du Yangtze ou fleuve Yangtze, le plus long fleuve eurasien (environ 6 500 km) qui traverse la Chine. Les rizières les plus importantes du Dragon insistent autour d’elle, dont la destruction causerait des dommages importants au système alimentaire, de concert avec celles inscrites aux fermes. Pour rendre cette situation encore plus préoccupante, il y a ce qui se passe dans d’autres parties du pays asiatique, par exemple dans les régions centrales, où se produisent les pluies les plus fortes des dix dernières années, comme le rapporte CNN. Des champs de maïs entiers ont été inondés et les récoltes anéanties. Sécheresse et inondations, donc, les deux faces d’une même médaille que nous connaissons nous aussi bien en France ; les deux sont catalysés par le même phénomène, à savoir le changement climatique lié aux émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et d’autres gaz à effet de serre/modificateurs climatiques.

Rien que l’année dernière, la Chine a connu la pire vague de chaleur de son histoire, en termes d’intensité, de jours consécutifs de températures extrêmes et de nombre de personnes impliquées. À la mi-août, quelque 1 500 stations météorologiques nationales avaient enregistré des températures supérieures à 37 ° C. Dans la province du Sichuan, le gouvernement local a même été contraint de fermer des entreprises pendant six jours consécutifs en raison de la sécheresse dévastatrice. « La Chine connaît la pire vague de chaleur jamais enregistrée dans l’histoire mondiale. L’intensité, la durée, l’ampleur et l’impact combinés de cette vague de chaleur ne ressemblent à rien de ce que les humains ont jamais enregistré », a écrit le scientifique de l’atmosphère Colin McCarthy sur Twitter. Cette année, non seulement il y a un risque de répéter le même drame, mais aussi une situation pire. Ce n’est pas un hasard si des records de température anormaux ont été enregistrés dès le mois de mars, donc, si la tendance négative persiste, à la fin de l’été les journées sèches et avec des températures caniculaires seront supérieures à celles de 2022.

Ces derniers jours, la situation est devenue particulièrement dramatique dans les provinces du Yunnan et du Sichuan, deux des régions les plus touchées l’an dernier également. Dans plusieurs villes, les températures ont déjà dépassé les 40°C sur la colonne de mercure. L’observatoire météorologique du comté de Qiaojia a émis un énième signal orange d’alerte à la chaleur accablante : pendant 19 jours les températures ont été enregistrées au-dessus de 37°C et pendant 9 jours, en mai, elles ont dépassé les 40°C. Le record négatif a été atteint à 17 : 00 le 29 mai, avec 43°C, tel que rapporté par le service météorologique chinois. Les villes des provinces du Hunan, du Guangdong, du Zhejiang, du Fujian, du Jiangxi et du Guangxi ont au contraire atteint des températures supérieures à 35° C. Dans certains cas, même 37° C ont été dépassés au cours des trois derniers jours de mai. records de température pour la période considérée dans le sud de la Chine. Dans un tel contexte climatique, de plus en plus de personnes, d’animaux et de cultures souffrent énormément, avec des risques importants pour la santé et l’approvisionnement alimentaire. Et l’arrivée d’El Nino ne fera qu’aggraver la situation dans les mois et années à venir. « Pour la Chine, l’événement El Niño conduira facilement à une plus grande incertitude climatique dans le bassin du fleuve Yangtze, provoquant des inondations dans le sud et des sécheresses dans le nord, et un été froid dans le nord-est », a déclaré le scientifique Sheng Xia.

Parmi les principales victimes de la nouvelle vague de chaleur figurent les animaux. Des centaines de porcs sont morts dans une seule ferme de la province orientale du Jiangsu, où une panne du réseau électrique a empêché le système de ventilation nocturne de fonctionner. Les porcs sont morts de suffocation et de stress thermique. Dans les rizières du Guangxi, de nombreuses carpes d’élevage ont perdu la vie, en raison de l’augmentation soudaine de la température de l’eau, tandis qu’au Sichuan, un massacre de lapins a été enregistré, ce qui a entre autres déclenché une diminution de l’offre d’une « rue » typique. plat de la région, la tête d’animal épicée. De nombreux champs de blé du Henan ont également été détruits, mais dans ce cas, ils ont été dévastés par des inondations, qui sont également de plus en plus fréquentes et intenses en raison des activités humaines. Pour la Chine, et au-delà, on s’attend à un été d’énormes souffrances climatiques. Et ce sera de pire en pire si nous ne faisons rien contre le changement climatique.

