Blackview a dévoilé sa dernière tablette Wi-Fi Tab 11 avec des caractéristiques solides

Blackview, une marque technologique florissante, est dans le domaine des appareils intelligents depuis plus de 10 ans. Avec la vision d’apporter une technologie de pointe à des prix abordables, cette société a lancé aujourd’hui Onglet 11 Wi-Fi. Blackview, gardant l’innovation dans sa moelle, a conçu la Tab 11 WiFi comme un pack capable de minceur avec mises à niveau d’efficacité, mises à niveau de la batterie, mises à niveau de la photographieet mises à niveau de vitesse. Afin de rendre une expérience par excellence d’apprentissage, de travail et de détente.

Pourquoi choisir l’onglet 11 Wi-Fi ?

Considérant la portabilité lors de vos déplacements, la Tab 11 WiFi, un corps en alliage d’aluminium, n’est que 442g léger et 7,6 mm d’épaisseur. Il entre Vert lagon et Gris sidéral couleurs, avec un design minimal. Rendre agréable à vos yeux.

Mises à niveau d’efficacité n ° 1

-Écran 2,4K de 10,36 pouces et deux haut-parleurs Smart-PA Box et modes de confort des yeux et mode PC et stylet gratuit

Tab 11 WiFi emballe un Écran large de 10,36 pouces portant une résolution de 2.4K pixels. Ensemble avec deux haut-parleurs Smart-PA box, offrant une expérience audiovisuelle immersive aux utilisateurs. Si Film streaming ou vidéo conférence, il les réalisera pour vous. Plus, modes de confort des yeux sont ajoutés dans l’onglet 11 WiFi avec une grande attention à la santé oculaire des utilisateurs.

De plus, la Tab 11 WiFi dispose d’un tas de fonctionnalités pour augmenter l’efficacité des utilisateurs dans la vie moderne au rythme effréné. Affichage en écran partagéplus un styletpermet aux utilisateurs de prendre des enregistrements sur WPS Office préinstallé ou application pour ordinateur portable, tout en assistant à des cours ou à des conférences en ligne. Il intègre également Mode PC supportant la souris et le clavier et l’écran tactile avec un affichage multi-fenêtres. Pour rendre aux utilisateurs un Expérience de tablette de type PC.

Mise à niveau de la batterie n ° 2

-Batterie de 8 380 mAh (jusqu’à 20 heures d’utilisation quotidienne) avec charge rapide de 18 W

Bien que seulement 7,6 mm d’épaisseur, Blackview Tab 11 WiFi a un 8380 batterie, inégalé dans sa série Tab. Cela peut durer jusqu’à 20 heures d’utilisation quotidienne et 5,2 heures de streaming vidéo constant, encore plus longtemps avec un Charge rapide 18W.

No.3 Améliorations de la photographie

-Appareils photo doubles 16MP et algorithmes ArcSoft® 4.0

Contrairement à ses autres tablettes avec caméras 8MP, Blackview a doublé le pixel pour la Tab 11 WiFi exceptionnellement avec Caméra frontale 16MP SK Hinyx® Hi-1634Q avec Technologie Quad-to-Bayer et 16MP Caméra arrière Samsung® ISOCELL 3P8 avec Technologie TetraPixel. De plus, la percée Algorithmes ArcSoft® 4.0 dans l’onglet 11WiFi fait passer les performances photographiques des modes d’appareil photo à un niveau supérieur, y compris Mode beauté, HDR, Mode portrait, Mode panoramiqueet Mode nuit. Et une foule d’encore plus, Le mode Pro, Noir et blancet Enregistrement vidéo 1080P. Que ce soit pour une connexion naturelle ou un enregistrement clair, la Tab 11 WiFi sera votre assistant conforme pour vous faciliter la vie, que ce soit pour le travail, les études ou le divertissement.

Mises à niveau de vitesse n ° 4

-Octa-core MediaTek MT8183 et jusqu’à 14 Go de RAM et 256 Go de ROM avec jusqu’à 1 To d’extension TF et DokeOS_P 3.0 basé sur Android 12

La tablette utilise un Processeur octa-core MediaTek MT8183en association avec jusqu’à 14 Go de RAM (y compris l’extension de 6 Go sans frais) et 256 Go de ROM avec Stockage extensible de 1 To TF. Avec plus de fichiers et d’applications à stocker, le multitâche sur la Tab 11 WiFi est encore plus fluide et plus rapide avec une consommation d’énergie réduite. Assorti avec RAM rapide, Mémoire automatiséeet Défragmentation automatique du disque soutenu par DokeOS_P 3.0 basé sur Android 12, le Tab 11 WiFi offre une expérience fluide de jeu, de conférence et de multitâche. Par ailleurs, avec intégré Wi-Fi 5.0il garantit le téléchargement et le téléchargement à une vitesse fulgurante pour les utilisateurs.

Sauf que la tablette tourne DokeOS_P 3.0 basé sur Android 12 pour faciliter davantage le quotidien des utilisateurs : conception plus personnalisée avec bureau polyvalentplus grande fluidité avec chambre froideplus grande confidentialité avec Linux à sécurité améliorée, et meilleur confort avec Face Unlock, et bien plus encore.

Prix ​​et disponibilité

Blackview Tab 11 WiFi sera disponible dans Vert lagon et Gris sidéral couleurs sur Ali Express. Avec 60 % de réduction du 12 juin au 18 juin 2023, PST! Seulement 149,99 $ (374,98 $ d’origine) ! Étonnamment, un stylet, un étui de protection et une membrane trempée renforcée sera offert avec la commande gratuitement!

