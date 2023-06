Apple déclare qu’iOS 16 fonctionne actuellement sur 81% de tous les iPhones

L’Apple WWDC 2023 approche à grands pas. Et comme auparavant, l’événement déroulera les rideaux sur une toute nouvelle version d’iPhone OS, iOS 17. Mais avant que la société ne dise au revoir à iOS 16, elle a publié des statistiques cruciales sur le système d’exploitation mobile.

Apple affirme qu’iOS 16 fonctionne actuellement sur 81% de tous les iPhones. En comparaison, près de 72 % des iPhones exécutaient le dernier système d’exploitation au début de 2023. Et en revanche, environ 13 % du total des appareils exécutent actuellement iOS 15, tandis que 6 % des téléphones utilisent des versions antérieures non spécifiées.

Les statistiques d’Apple présentent des perspectives positives pour iOS 16

81% de tous les téléphones fonctionnant sur le dernier système d’exploitation n’est pas une mince affaire. Selon les données les plus récentes (23 avril 2023), il y a plus de 1,8 milliard d’appareils Apple actifs dans le monde. Cela indique que plus de 1,458 milliard d’appareils exécutent actuellement iOS 16.

Dans le cas des iPhones sortis au cours des quatre dernières années, 90 % du total des appareils fonctionnent sur iOS 16. Et selon les données collectées le 1er juin, environ 8 % fonctionnent sur iOS 15, tandis que 2% des appareils récemment sortis exécutent encore des versions plus anciennes.

Comment ces données se comparent-elles à Android

Apple a sorti iOS 16 en septembre 2022. Google a sorti Android 13 dans le même laps de temps. Pour être exact, Android 13 est devenu entièrement prêt à être adopté en octobre 2022. Cependant, selon les données d’Android Central, seuls 12,1 % des appareils Android actifs l’exécutent.

Traditionnellement, les appareils Apple voient une plus grande adoption de la dernière version d’iOS. Et le cas est le même pour iOS 16. Mais le succès de la dernière version est assez impressionnant car il vient après les performances étonnamment plus faibles d’iOS 15 sur tous les appareils.

Cela dit, Google a publié une nouvelle version du système d’exploitation Android dans ce délai. Et certaines grandes marques poussent plus loin les mises à jour Android et proposent quatre ans de mises à jour Android. Ce changement pourrait permettre aux appareils Android de rattraper Apple en termes de prise en charge longue durée du système d’exploitation.

iPadOS 16 partage la même histoire

Selon Apple, comme iOS 16, iPadOS 16 a connu une adoption considérablement plus importante parmi les tablettes Apple. Les dernières données indiquent que 71 % de tous les iPad actifs exécutent actuellement le dernier système d’exploitation. Cela représente une augmentation notable par rapport au taux d’adoption, qui était de 50 % en février.

De plus, si l’on considère les iPad sortis au cours des quatre dernières années, 76 % du nombre total d’appareils exécutent l’iPadOS 16. 15 % d’entre eux sont sur iPadOS 15, tandis que les 6 % restants utilisent encore une première version du système d’exploitation. .

Ainsi, compte tenu du rapport de février, il y a eu une augmentation significative du taux d’adoption. Mais il y a une bonne raison pour laquelle iPadOS 16 n’a pas connu un taux d’adoption élevé au début de 2023. Le système d’exploitation était assez bogué. Mais il semble qu’Apple ait résolu le problème assez rapidement. Et, bien sûr, le système d’exploitation a plus de fonctionnalités qu’auparavant.

Néanmoins, il va sans dire que l’adoption d’iOS 16 et d’iPadOS 16 se passe très bien pour Apple. Et comme nous nous rapprochons lentement d’iOS 17, ce serait formidable de voir des taux similaires pour le nouveau système d’exploitation. Bien sûr, les utilisateurs d’iPhone voudront certainement découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités qu’il apportera.

Cela dit, si vous voulez avoir un premier aperçu d’iOS 17, consultez notre couverture des captures d’écran qui ont été divulguées en avril.

