Le 1er juin, Mars rencontre l’amas de la Nativité : comment les voir à l’œil nu

La première conjonction astrale de juin est une spectaculaire valse céleste entre la « planète rouge » Mars et M44, l’amas d’étoiles ouvert de la Crèche. Comment les voir et les reconnaître dans le ciel.

Crédit : Stellarium

En pleine nuit du jeudi 1er au vendredi 2 juin nous pourrons admirer la première conjonction astrale du mois dans le ciel. Dans ce cas, la valse céleste n’impliquera pas la Lune, l’étoile incontestée de ces phénomènes astronomiques, mais une planète et un objet du ciel profond. Plus précisément, comme l’indique l’Unione Astrofili Italiani (UAI), Mars et l’amas d’étoiles ouvert de la Nativité, situé à environ 600 années-lumière de la Terre, se rencontreront. Aussi connu sous l’abréviation de M44, du nom du célèbre catalogue de Charles Messier, l’amas contient environ un millier d’étoiles, dont les plus brillantes ont une magnitude de 6 et 7. Cela indique qu’elles sont à la limite d’observabilité pour l’œil humain, mais dans un ciel sombre exempt de pollution lumineuse, ils peuvent également être vus à l’œil nu ; l’objet apparaît comme une nébulosité diffuse. Depuis une ville, cependant, l’utilisation de jumelles est indispensable pour voir les petites étoiles. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer le spectacle.

Pour commencer à admirer le duo entre la planète rouge et M44, le premier objet observé par Galileo avec son télescope, il faudra attendre la soirée du jeudi 1er juin, lorsque le ciel sera suffisamment sombre pour que l’amas d’étoiles émerge. Mars sera visible à partir de 20h30 environ, lorsque les rayons du soleil commenceront à s’estomper. La petite planète apparaîtra à l’Ouest, exactement au-dessus du point où le Soleil se couche (le 1er juin, le coucher du soleil est prévu à 20h38 heure de Nice). Comme toujours, n’oubliez pas d’attendre que l’étoile disparaisse au-delà de l’horizon avant de commencer l’observation des conjonctions astrales et autres phénomènes astronomiques se déroulant dans le ciel occidental. La raison est simple : regarder directement le Soleil sans filtres ni lunettes de protection (comme celles pour les éclipses solaires) risque d’endommager gravement votre vue, y compris la cécité totale.

Après le coucher du soleil, vous pouvez commencer à chercher la planète rouge dans le ciel, qui apparaîtra plus haut et à gauche de Vénus, le troisième objet le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune. Mars a une couleur rouge-orange incomparable, de plus elle ne brille pas car sa lumière est réfléchie par notre étoile. Lorsque le ciel deviendra suffisamment sombre, l’amas de la Nativité apparaîtra également, qui sera littéralement attaché à Mars, à sa gauche. L’étreinte se produira au centre de la constellation du Cancer.

La rencontre entre la planète et le groupe florissant d’étoiles aura également lieu dans la nuit du 2 au 3 juin, lorsque Mars sera exactement au cœur de M44, rendant l’événement encore plus spectaculaire. Le conseil est d’essayer de l’immortaliser avec un appareil photo ou encore mieux avec un télescope, peut-être équipé d’une monture motorisée et d’une caméra astronomique, capable de faire ressortir les détails de l’amas. Les conjonctions de M44 avec des objets du système solaire ne sont pas trop rares, grâce à sa proximité avec le plan de l’écliptique, la trajectoire apparente que le Soleil emprunte autour de la sphère céleste (mais comme on le sait, ce sont les planètes qui tournent autour de l’étoile). Ces rencontres se produisent quelques fois par an, principalement avec les premières planètes de notre système.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :