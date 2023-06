SongCapsule Quiz est un nouveau jeu iPhone amusant qui utilise vos listes de lecture Apple Music

À l’époque de l’iPod avec molette cliquable, Apple proposait un mini-jeu appelé Music Quiz. Comme son nom l’indique, le joueur devait deviner le nom de la chanson qui jouait. Sorcererhat, la société à l’origine de la populaire application SongCapsule (anciennement Next DJ), présente désormais SongCapsule Quiz, une version moderne de ce jeu qui utilise la bibliothèque Apple Music du lecteur.

Comme détaillé par les développeurs, SongCapsule Quiz est inspiré du Music Quiz d’iPod, mais maintenant avec une « approche fraîche et moderne » conçue pour l’ère du streaming. L’interface du jeu semble très familière à celle que vous trouvez lorsque vous ouvrez Apple Music. C’est parce qu’il vous permet de choisir n’importe laquelle de vos listes de lecture pour commencer à deviner les chansons.

Si vous n’êtes pas bon avec les listes de lecture, ne vous inquiétez pas. SongCapsule Quiz est également livré avec quelques listes de lecture organisées par l’équipe Sorcererhat.

Comment jouer au Quiz SongCapsule

Une fois que vous êtes prêt à jouer, appuyez simplement sur Démarrer le quiz et le jeu commencera à jouer les chansons. Pour rendre les choses plus intéressantes, vous pouvez atteindre un score allant jusqu’à 1 000 points par tour. Plus vite vous choisissez la bonne chanson, plus vous obtenez de points. Mais ce n’est pas tout : il y a quatre niveaux différents à jouer, et ils doivent être déverrouillés individuellement.

Par exemple, le premier niveau du jeu demande au joueur de deviner le titre correct de 10 chansons. Dans les niveaux suivants, vous devez deviner le nom de l’artiste, le bon album et l’année des chansons. Pour passer au niveau suivant dans une liste de lecture, le joueur doit atteindre 10 000 points.

À la fin d’un match, SongCapsule Quiz vous montre toutes les chansons que vous avez devinées correctement avec leurs points respectifs, ainsi que celles que vous vous êtes trompées. Vous pouvez partager votre score avec vos amis sur les réseaux sociaux. Mais plus que cela, le jeu s’intègre au Game Center d’Apple.

J’ai testé le jeu depuis ses débuts, et non seulement il est vraiment amusant car il s’intègre aux listes de lecture que vous avez sur votre téléphone, mais il possède également une interface très bien conçue. C’est définitivement un jeu qui vaut la peine d’avoir sur votre téléphone pour jouer seul ou avec vos amis.

Maintenant disponible sur l’App Store

SongCapsule Quiz est maintenant disponible sur l’App Store. En tant qu’offre de lancement à durée limitée, elle est vendue à 4,99 $ (aucun achat intégré supplémentaire requis). Bien sûr, vous avez besoin d’un iPhone exécutant iOS 16 et d’un abonnement Apple Music actif pour jouer. Pour célébrer le lancement du jeu, Sorcererhat propose également son application originale SongCapsule pour 2,49 $.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :