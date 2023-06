La NSA a piraté des iPhones, affirme la Russie, mais l’implication d’Apple n’est tout simplement pas crédible

La Russie a affirmé que la NSA avait piraté des iPhones appartenant à la fois à des citoyens russes et à des diplomates étrangers basés dans le pays.

Plus que cela, il prétend qu’Apple a aidé la NSA en fournissant un accès par porte dérobée aux iPhones…

Reuters rapporte que la réclamation a été faite par le FSB – le successeur du KGB de l’ère soviétique.

Le FSB a déclaré que le complot montrait la relation étroite entre Apple et la NSA.

L’agence d’espionnage russe a également déclaré que des téléphones appartenant à des diplomates étrangers basés en Russie et dans l’ex-Union soviétique, y compris ceux de membres de l’OTAN, d’Israël, de Syrie et de Chine, avaient été ciblés. […]

Le rapport implique qu’il est possible que le piratage téléphonique ait été la source de renseignements sur l’invasion de l’Ukraine.

Peu de temps après que la Russie a envoyé ses troupes en Ukraine l’année dernière, des espions américains et britanniques ont revendiqué un scoop en découvrant – et en rendant publics – des renseignements que le président Vladimir Poutine prévoyait d’envahir. On ne sait toujours pas comment cette intelligence a été acquise.